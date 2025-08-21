Carapeguá: artesana resalta la innovación como clave del éxito comercial de los emprendedores

Bajo el lema “Sentí que se puede en tu barrio”, se realizó en el salón municipal una capacitación sobre Marketing Digital, Educación Financiera y Microfranquicias. La artesana de la compañía Potrero, Acela Ramona Bogado, compartió su experiencia de más de 12 años trabajando con la fundación.

Agregó que gracias a la asistencia crediticia, continúa confeccionando frazadas de hilo, posavasos y posatereré. La trabajadora del arte orientó a los microemprendedores sobre la importancia de innovar en los diseños e incorporar nuevas ideas para mantener la clientela y mejorar la comercialización de sus productos.

Valoró la capacitación recibida sobre redes sociales, educación financiera y microfranquicias, ya que les permitirá llegar a más personas y dar a conocer sus productos, fortaleciendo su labor como productora y beneficiando a la fundación que les brinda asistencia financiera.

La instructora de la Fundación, Evalyn Montiel, resaltó la importancia de utilizar correctamente las redes sociales para mejorar la comercialización de productos y acercarse a potenciales clientes, impulsando así las ventas.

Montiel también alertó sobre los diferentes tipos de estafas en línea, instando a los participantes a estar atentos para no caer en ellas. Asimismo, orientó a los trabajadores de diversos sectores sobre el uso de programas digitales para optimizar la presentación de sus productos, tanto en precio como en diseño.

Apoyo para superar la pobreza

El gerente de la oficina local de la fundación, Arnaldo Moreira, destacó la presencia de la institución en Carapeguá durante 35 años, mostrando su satisfacción por mantenerse en un mercado competitivo y por dar fuente de trabajo a 13 jóvenes de este municipio.

Moreira resaltó el trabajo con clientes emprendedores, tanto en comités como de forma individual (artesanos, microcomerciantes y asalariados).

El foro “Sentí que se puede en tu barrio” tuvo como objetivo brindar herramientas de venta a los trabajadores, transmitiéndoles el acompañamiento continuo de la fundación en sus proyectos productivos. “Ellos son los protagonistas, y sin ellos, sin nuestros clientes, no existiríamos”, afirmó Moreira.

A su vez, la asesora del Comité de Mujeres, Gloria Gómez, informó que actualmente cuentan con casi 2.000 mujeres en el programa de Mujeres Emprendedoras, quienes aprovechan al máximo las oportunidades ofrecidas por la institución. “El objetivo primordial de la Fundación Paraguaya es incentivar a las familias para que puedan superar la pobreza”, señaló Gómez, enfatizando la importancia de capacitar y formar a las mujeres para despertar su deseo de superación.

“La motivación que nosotros les damos son las herramientas, las capacitaciones y las micro franquicias que vamos a estar presentando en el evento de hoy”, agregó.

Gómez alentó a los emprendedores a seguir celebrando los sueños, el trabajo en equipo y la fortaleza individual para salir adelante, reafirmando que la Fundación Paraguaya seguirá siendo una oportunidad maravillosa para muchas familias. El foro desarrollado en la fecha contó con el acompañamiento del Comité de Mujeres San Blás de este municipio.