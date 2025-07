Caso Mocipar: Recusación traba preliminar de Dany Durand en proceso por supuesta estafa

Un ex directivo de Mocipar recusó al juez de Garantías encargado de la causa por supuesta estafa que afronta el mismo junto al exdiputado colorado y ex ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat Dany Durand Espínola. El coacusado argumentó que el magistrado no realizó un control efectivo del requerimiento conclusivo, presentado por el Ministerio Público.