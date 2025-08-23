Denuncian a un hombre que arrastró a una perrita atada a su motocicleta en Villarrica

La Sociedad Protectora de Animales de Villarrica (SPAV) presentó una denuncia contra un ciudadano identificado como Lucio Ávalos, quien fue visto arrastrando a una perrita atada a su motocicleta en la zona de Caundy, barrio Tuyutimí.

De acuerdo con el relato de vecinos, el hecho ocurrió en la tarde del viernes y fue registrado en imágenes de circuito cerrado. Tras ser increpado, el hombre soltó al animal, que posteriormente fue auxiliado por los lugareños.

La organización protectora indicó que la denuncia fue remitida a la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal, y que el caso debe pasar al Ministerio Público en la semana entrante.

Edith Rolón, miembro de la SPAV, explicó que la perrita recibió asistencia veterinaria y actualmente se encuentra en un hogar temporal. Será sometida a esterilización y posteriormente entregada en adopción.

Rolón señaló que, según manifestaciones recogidas en la zona, la acción habría sido motivada por molestias que el animal generaba en la vivienda de la pareja del denunciado. El hombre denunciado alegó que la misma intentaba comerse los pollitos de la propietaria y que pretendía “destinarla”.

La SPAV pidió celeridad a las autoridades para determinar si corresponde la apertura de una causa penal por maltrato animal, conforme a lo establecido en la Ley 4840/13 de Protección y Bienestar Animal.

El organismo también recordó la importancia de la colaboración ciudadana para reportar hechos de esta naturaleza, de modo a que las instituciones competentes puedan intervenir oportunamente.