Luego de tres intentos, finalmente se inició el juicio contra Erico Galeano

Pasadas las 8:00, se dio inicio al juicio oral y público en contra de Erico Galeano, en el marco de los supuestos vínculos con A Ultranza Py.

El Tribunal de Sentencia Especializado contra Crimen Organizado, encargado de esta causa, está integrado por los jueces Pablino Barreto (presidente), Inés Galarza y Juan Dávalos.

En su última chicana para dilatar el proceso, el legislador colorado presentó un cambio de abogado justo antes de la segunda fecha de inicio del juicio. Por ese motivo, hoy su principal abogado defensor en toda la causa, Cristóbal Cáceres, está sentado en el banco destinado para el público, no junto a él.

¿De qué es acusado Erico Galeano?

La acusación fiscal sostiene que el senador colorado Erico Galeano estuvo al servicio de la organización criminal que traficaba cargamentos de cocaína desde el territorio nacional a países de África y Europa, entre 2020 y 2021. Según los datos presentados, le brindó apoyo logístico al esquema.

Puntualmente, le prestó su aeronave a los líderes del presunto clan narco, Miguel “Tío Rico” Insfrán y Sebastián Marset.

La Fiscalía indica además que Galeano, obtuvo beneficios económicos a sabiendas de que estos provenían del narcotráfico del esquema liderado por “Tío Rico” y Marset e introdujo al sistema financiero legal esos activos, con la compra de un inmueble en el condominio Aqua Village, en el distrito de Altos, en Cordillera.