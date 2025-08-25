Ministro dice que sabía de las celdas VIP y explica por qué se permitió que funcionen

Este lunes trascendió que la jueza Sandra Kirchhofer realizó el viernes pasado un procedimiento en la Penitenciaría de Emboscada Antigua y denunció el hallazgo de celdas vip, equipadas con varios lujos, entre ellos jacuzzis.

El Ministerio de Justicia (MJ), tras tomar estado público la denuncia, anunció la intervención del penal y permitió el ingreso de camarógrafos de prensa al penal para la toma de imágenes de las celdas irregulares.

“Quiero aclarar y ser enfático con esto: no vamos a ser tolerantes con ningún hecho de corrupción. Todos los responsables en esta cadena de administración van a tener que rendir cuentas ante la justicia y también internamente a los órganos administrativos del Ministerio de Justicia”, afirmó tras el recorrido con la prensa el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, en una improvisada conferencia.

Parte de una tarea de inteligencia

El titular de Justicia reveló que tanto él como su institución tenían conocimiento de la existencia de celdas VIP en la Penitenciaría de Emboscada.

Según aclaró, se dejó que funcionen en el marco de un trabajo de inteligencia en coordinación con la Secretaría Nacional de Inteligencia, con el objetivo de llegar a los responsables que facilitaron privilegios indebidos a reclusos de alto perfil.

Nicora explicó que, aunque ya se tenían reportes de irregularidades, la prioridad era recabar información sobre los internos que ocupaban esas celdas y sobre quienes facilitaban el ingreso de electrodomésticos, bebidas alcohólicas y otros elementos prohibidos.

“El Ministerio de Justicia se encontraba en un trabajo de inteligencia con la Secretaría Nacional de Inteligencia para recabar información de estos perfiles altos que se encontraban en estas celdas VIP. Nos vemos obligados en este momento a intervenir la penitenciaría porque esto se hizo público y hay que darle la transparencia que se necesita”, señaló.

El ministro insistió en que el director del penal, Humberto René Gómez, no es responsable directo de la existencia de las celdas irregulares, ya que asumió hace poco más de tres meses y medio, y le ratificó su confianza. Acotó que la estructura ya estaba instalada desde hace tiempo.

Intervención tras hacerse público el caso

La intervención de la penitenciaría se dispuso luego de que la jueza de Ejecución constatara las celdas VIP y el caso se hiciera de dominio público, conforme alegó Nicora.

“Nos vemos obligados en este momento a intervenir la penitenciaría y realizar las acciones que corresponden una vez que esto tiene ya un estado público”, indicó.

Informó que el interventor designado es Víctor Valiente, quien deberá presentar un informe en un plazo de 30 días y agregó los internos que ocupaban las celdas VIP serán trasladados a espacios convencionales sin privilegios.

El ministro recordó que casos similares ya fueron enfrentados en Tacumbú, Pedro Juan Caballero, Concepción y Ciudad del Este, donde las celdas VIP fueron eliminadas. Explicó que estos trabajos requieren tiempo y coordinación interinstitucional, porque involucran a reclusos de “alto perfil” y “información sensible”.

Sobre los cobros indebidos y denuncias previas

En relación con lo revelado por la jueza Kirchhofer respecto a cobros indebidos en el penal para el uso de las celdas VIP, Nicora confirmó que el MJ ya había remitido informes a la Fiscalía sobre hechos irregulares en Emboscada y otros penales.

Asimismo, sostuvo que muchas de las versiones difundidas sobre objetos de lujo dentro de las celdas son “fabulescas”. Apuntó que el “jacuzzi” hallado es en realidad era una tina utilizada para bautismos religiosos y actualmente funciona como escritorio.

El titular del Ministerio de Justicia insistió al concluir su conferencia que el objetivo principal es llegar a los responsables y no limitarse a cambios administrativos puntuales.

“Lo que se quiere es llegar a los responsables, no solamente hacer cambios de dirección o intervenciones y después queda todo en la nada. Lo que se busca aquí es ir hasta el fondo de la cuestión y buscar a los verdaderos responsables”, expresó.