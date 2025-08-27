Fraude en concurso docente: MEC asegura que identificará y sancionará a responsables

El ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, compartió datos sobre los concursos públicos de oposición para docentes luego de una serie de denuncias por presunto fraude. El material fue publicado hoy en las redes del MEC alrededor de las 23:00.

En lo que refiere al primer concurso, aseguró que este no tiene ningún tipo de suspensión, por lo que los resultados de Asunción, Central, Boquerón, Pdte. Hayes, Ñeembucú, Alto Paraguay, Itapúa y Alto Paraná permanecen “intactos”.

Sobre el segundo concurso, que se llevó a cabo en San Pedro, Guairá, Canindeyú, Cordillera, Paraguarí y Misiones, Ramírez precisó que recibieron “denuncias de las irregularidades” -sin utilizar la palabra fraude- por parte de los mismos docentes que se prepararon para el examen.

“Antes las denuncias nos tomamos el tiempo de investigar y conocer todos los elementos que nos han arrimado para determinar después qué camino vamos a seguir en estos departamentos”, comentó.

Responsables serán identificados y sancionados

Asimismo y según el funcionario, los responsables del presunto fraude serán identificados y sancionados luego de una verificación para identificar “si verdaderamente ocurrieron hechos irregulares”.

“No les quepa duda que los responsables serán sancionados. Vamos a investigar y vamos a tener pruebas; cuando las tengamos tomaremos la decisión para proteger este sistema de concursos. Gracias, maestros, porque ustedes son los artífices de esto, ustedes son los que hacen las denuncias“, concluyó.

Luego de las denuncias y suspensión de las pruebas, la Federación de Educadores del Paraguay (FEP) solicitó al MEC que los procesos no queden cancelados en los departamentos donde no hay denuncias. Conforme al video de Ramírez, el concurso continuaría en los departamentos que no fueron afectados.

El Sindicato Nacional de Directores (Sinadi) también se sumó a los cuestionamientos hacia el Ministerio de Educación tras encontrarse graves evidencias de fraude en el último examen tomado como parte del concurso para ingresar al Banco de Datos de Educadores Elegibles (BDEE).

