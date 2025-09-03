Festival del Pira Chyryry: una alternativa para el turismo interno este fin de semana

Mañana, jueves, la Selección Paraguaya de Fútbol podría clasificar al Mundial 2026, lo que permitiría que el viernes 5 de septiembre sea feriado, es decir, se tendría un fin de semana largo, ideal para realizar turismo interno. A la hora de elegir un destino, sería interesante tener en cuenta la ciudad de Ayolas, departamento de Misiones, para disfrutar de la 3ª edición del Festival del Pira Chyryry.
La integrante de la comisión organizadora, profesora María Victoria Giménez de Ruiz, señaló que este evento es muy importante para la comunidad de Ayolas porque permite el rescate de la comida tradicional de la comunidad ayolense: el pira chyryry, un alimento que ha pasado de generación en generación. Actualmente, se busca la re-elaboración del plato tradicional de Ayolas, que está en proceso de reconocimiento como comida tradicional a nivel nacional a través de la Secretaría de Cultura de Asunción.
La actividad, anunciada para el 6 de septiembre, arrancará a las 08:00 en el área verde ubicada a la entrada del barrio San Antonio, de Ayolas. Se prevé la presencia de más de 30 emprendedoras gastronómicas y artesanales provenientes de diferentes puntos de Ayolas. Además, se anuncia la participación de artistas de otras comunidades.
“Este evento será un festival de arte, música y gastronomía que forma parte de la tradición de nuestra ciudad. Estarán presentes artistas locales, departamentales, nacionales e internacionales.
La 3ª edición del Festival Gastronómico y Cultural del Pira Chyryry es un evento que va creciendo y siendo conocido a nivel nacional”, dijo.
María Victoria Giménez de Ruiz agregó que, además de resaltar la tradición de Ayolas con este festival, se brinda a las emprendedoras la posibilidad de ofrecer sus productos y, así, también de obtener un ingreso económico para la familia.
Al mismo tiempo, mencionó que está confiada en que la Selección conseguirá la clasificación al Mundial 2026, por lo que el viernes será feriado, y eso permitirá que muchas familias de otras ciudades visiten Ayolas para disfrutar del pira chyryry, así como de la danza y el canto.
El distrito de Ayolas, también denominado “Un Paraíso Junto al Río”, está situado a orillas del río Paraná, a 305 kilómetros de Asunción, y el próximo 12 de septiembre cumplirá 126 años de fundación.
