Festival del Pira Chyryry: una alternativa para el turismo interno este fin de semana

AYOLAS. Este sábado 6 de septiembre se llevará adelante la 3ª edición del Festival Gastronómico y Cultural del Pira Chyryry. El evento, que forma parte de los festejos por el 126º aniversario fundacional del distrito ayolense, es organizado por la Municipalidad, el Colectivo Cultural y Turístico de Misiones, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y la Red de Espacios Culturales de Paraguay. La actividad se convierte en una alternativa para realizar turismo interno durante este fin de semana.