Plazas del Panteón de los Héroes quedaron dañadas tras festejos albirrojos

Las plazas emblemáticas que rodean al Panteón Nacional de los Héroes quedaron en pésimas condiciones luego de los festejos por la clasificación del Mundial 2026 de la Selección Paraguaya de Fútbol.

Según explicaron autoridades municipales, las plazas Panteón de los Héroes, O’Leary, Democracia y Libertad sufrieron daño en su infraestructura verde, tras verse afectadas las flores y plantas colocadas, así como el empastado debido a la gran cantidad de personas que se congregaron para los festejos.

“Ahora estamos viendo que tenemos que volver a realizar ese trabajo para poder dejar otra vez en condiciones”, señaló Domy Benítez, de la Dirección de Servicios Urbanos de la Municipalidad de Asunción.

Inversión reciente para Asu 2025

Estos espacios fueron renovados en agosto pasado con empastado nuevo, jardinería y colocación de plantas y flores ornamentales provenientes del vivero municipal. El objetivo había sido intentar embellecer el centro histórico de Asunción para recibir a los atletas y visitantes durante los Juegos Panamericanos 2025.

La Comuna asuncena informó que volverá a intervenir en las plazas con trabajos de reposición de césped, de plantas y limpieza integral.

Importante cantidad de basura

También destacaron desde la Municipalidad que esta zona, epicentro de los festejos, quedó convertida un basural por la gran cantidad de basura acumulado que quedó tras las celebraciones.

Funcionarios de Aseo Urbano tuvieron que recoger de la vía pública desde restos de bebidas alcohólicas como de alimentos.