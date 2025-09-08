Vía libre para preliminar de Wilfrido Cáceres y su esposa en causa por presunta corrupción

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió no hacer lugar a la aclaratoria planteada por Wilfrido Cáceres, ex jefe de Gabinete de Óscar “Nenecho” Rodríguez en la Municipalidad de Asunción; y quedó firme la competencia del juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia, para entender en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

La decisión de los ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Dejesús Ramírez Candia y María Carolina Llanes, integrantes de la Sala Penal del máximo tribunal, se dio a través del Auto Interlocutorio N° 568 de fecha 4 de setiembre de 2025, en relación a la aclaratoria planteada por Cáceres en contra del A.I. Nº 426 del 25 de julio de 2025, por el cual la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inadmisible la apelación general interpuesta por el acusado.

A su vez, dicha resolución había confirmado el Auto Interlocutorio Nº 80 del 11 de junio de 2025, dictado por el Tribunal de Apelación Penal, Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, Primera Sala, que confirmó en la causa al juez de Garantías Rodrigo Estigarribia.

Ahora, una vez que reciba el expediente, el magistrado podrá fijar nueva fecha para la audiencia preliminar, a fin de estudiar la acusación fiscal contra Wilfrido Cáceres, su esposa, la odontóloga Ruth Jazmín Da Silva; la estudiante de odontología Camila Ramírez Gómez (secretaria de la pareja del exfuncionario) y la madre de ésta última, Elvira Gómez viuda de Ramírez.

Wilfrido Cáceres no puede justificar más de G. 7.000 millones

La investigación fiscal, que abarcó el periodo comprendido entre los años 2013 y 2023, se inició en el año 2020, tras denuncias suscitadas por el presunto desvío de recursos municipales destinados a paliar el contagio masivo de covid-19 mediante compras de productos de limpieza, que quedó conocido como “detergentes de oro”.

Según la hipótesis fiscal, la pareja compuesta por el exjefe de Gabinete de Óscar “Nenecho” Rodríguez y la odontóloga no tienen cómo justificar un incremento en su patrimonio por la suma de G. 7.764.350.575.

De acuerdo a lo resaltado por los fiscales Luis Piñánez y Silvio Corbeta Dinamarca, la “bonanza” se inició en el 2017 y se extendió hasta el 2023, con el detalle que a partir del 2020 se verificaron la compra de inmuebles en San Lorenzo y Ñemby y las edificaciones en ambos. A la par, el matrimonio empezó a pagar por tres terrenos en Piribebuy (Cordillera).

“En el periodo indagado se determinó que el matrimonio adquirió numerosos bienes muebles (vehículos) e inmuebles (terrenos, edificó mansiones), adquirió equipamientos mobiliarios, los cuales fueron ocultados del patrimonio conyugal, a los efectos de evitar su detección y su comiso, a sabiendas de que en su calidad de funcionario público estaba sometido a una investigación patrimonial por parte de la Contraloría General de la República”, detalla parte de la acusación presentada el pasado 13 de mayo.

Acusado junto a Nenecho por “detergente de oro”

El exdirector de Gabinete del municipio asunceno Wilfrido Cáceres encabeza, junto al exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez, la lista de acusados por presunta lesión de confianza y asociación criminal el caso conocido como “detergente de oro”. Otros 14 funcionarios del proveedores también fueron acusados por los fiscales Jorge Arce, Marlene González y Silvio Corbeta.

En este caso la acusación fiscal resalta que durante la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez como intendente, entre los años 2020 y 2021, en la Municipalidad de Asunción se concretaron sobrefacturaciones y simulaciones de entregas de productos varios, a través de la adjudicación de contratos a empresas que no tenían ni la capacidad ni la representación legal de las marcas ofertadas.

Al respecto, la fiscalía sostiene que el municipio sufrió un daño patrimonial de G. 1.284.878.500 en el 2020; y por G. 524.077.500 en el año 2021, totalizando la suma de G. 1.808.956.000, que salió del Fondo Nacional de Emergencia.

Entre los productos para limpieza que supuestamente fueron adquiridos, la Fiscalía resalta que la Municipalidad de Asunción llegó a pagar hasta G. 393.800 por cada litro del detergente francés de la marca “Alka DDS”, con el argumento que servía para producir varios litros más. Sin embargo la comuna no recibió el producto por el total del dinero abonado.