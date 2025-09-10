“Tío Rico” frecuentaba vivienda que Erico Galeano vendió a presunto testaferro, según testigo

El juicio oral al senador Erico Galeano Segovia (ANR - cartista), acusado de presuntos vínculos con el esquema A Ultranza, se centró este miércoles en la vivienda ubicada en el condominio Aqua Village de Altos, que según Fiscalía el legislador vendió por US$ 1.000.000 a Hugo González Ramos, sindicado como testaferro del supuesto narcotraficante Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán Galeano.

Primero declaró el testigo Pablo Paredes, agente especial de la Unidad de Investigación Sensible (SIU) de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), quien participó del allanamiento en el condominio Aqua Village, ubicado en el distrito de Altos, departamento de Cordillera, en febrero de 2022, en el marco los procedimientos de la causa A Ultranza.

Lea más: Erico Galeano pidió préstamo de US$ 500.000 para ayudar a Marset, según senador Osorio

El testigo propuesto por los fiscales Silvio Corbeta Dinamarca y Deny Yoon Pak, puntualizó el objetivo del procedimiento fue la incautación de los bienes que estaban a nombre de Insfrán Galeano y que, según los datos que manejaba en ese entonces el Ministerio Público, fueron adquiridos con el dinero proveniente del narcotráfico.

“En el condominio privado Aqua Village ingresamos a la vivienda que presuntamente pertenecía a Miguel Ángel Insfrán Galeano y fuimos recibidos por la señora Zully Benítez, quien manifestó ser la limpiadora del lugar y, al momento de la entrevista, señaló que el señor Miguel Insfrán, investigado en el caso A Ultranza, había llegado en varias ocasiones al lugar”, resaltó el testigo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Factura de Erico Galeano y sello de “Tío Rico”

El agente especial de SIU-Senad detalló además que en la vivienda encontraron una factura de ANDE a nombre de Erico Galeano, un sello que tenía el nombre de Miguel Insfrán y un número de matrícula, y una camioneta de la empresa “Nuevo Horizonte”, firma perteneciente a “Tío Rico”, que de acuerdo con los datos de la Fiscalía forma parte del esquema de lavado de dinero.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Informe sobre Erico Galeano evidencia intento de desvincularlo de Marset

Pablo Paredes añadió que, según la información que recibieron los intervinientes antes del allanamiento, el inmueble del condominio Aqua Village de Altos estaba a nombre de Hugo González Ramos, y que el mismo sería un testaferro de “Tío Rico” Insfrán.

De hecho, Manuel González Ramos es uno los investigados en el marco de la causa A Ultranza, como una pieza clave para el lavado del dinero fruto de tráfico internacional de cocaína, pero hasta ahora sigue prófugo de la Justicia. El mismo es hermano de la Abg. Emma González Ramos, ex representante legal del usurero luqueño Ramón González Daher.

En cuanto al pago en efectivo del millón de dólares, que presuntamente Erico Galeano recibió de parte de Hugo González Ramos en el marco del contrato de compra venta; el testigo del Ministerio Público expresó ante el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado presidido por el juez Pablino Barreto e integrado por Inés Galarza y Juan Dávalos; que “es normal” que personas vinculadas a esquemas criminales compren en efectivo bienes muebles e inmuebles.

Lea más: Nexos de Erico Galeano con “A Ultranza Py” serán probados, asegura fiscal

Inmueble fue valuado en US$ 755.000 en el 2024

En la audiencia de este miércoles también declaró la Lic. Olga Fleitas, encargada de la pericia de tasación realizada respecto al inmueble ubicado en el condomio Aqua Village del distrito de Altos; y confirmó que en marzo de 2024 se constituyó en el inmueble para realizar el análisis y concluyó que el precio de la propiedad era de US$ 755.508.

La profesional resaltó que la ubicación del inmueble, que está frente a la laguna artificial del condominio privado, eleva el precio de la propiedad; y agregó que este punto incide en la tasación de la vivienda.

Lea más: Tribunal confirma validez de acusación contra Erico Galeano, en caso A Ultranza

Fleitas resaltó que, en el marco de la pericia de tasación del inmueble en cuestión, también hizo una comparación contra otras propiedades ubicadas dentro del condominio Aqua Village y que los precios varían, porque “depende del precio referencial por metro cuadrado”.

Terreno vecino, con precio muy inferior

En ese sentido, la pericia concluyó que el terreno de la propiedad que fue vendida por Erico Galeano, que consta de casi 900 metros cuadrados, está valuado en 537.000 dólares. Es decir, solo el terreno sin la construcción.

Sin embargo, concluyó que otro inmueble ubicado aproximadamente a 100 metros de dicha propiedad, dentro del mismo condominio y con las mismas dimensiones, está tasado en poco más de US$ 160.000. Esta enorme diferencia fue resaltada por la jueza Inés Galarza al momento de las preguntas a la profesional.

Lea más: Acusación fiscal revela nexos de Erico Galeano con esquema de “A Ultranza”

El juicio oral al senador Erico Galeano continuará el martes 16 de setiembre, a las 10:00, con la declaración de otros testigos propuestos por las partes, según lo resuelto por el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado.