Derecho UNA: piden nulidad de Marco Aurelio González como vicedecano

El profesor Fausto Portillo, docente titular de dos cátedras de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), presentó esta mañana ante el Tribunal Electoral de la capital, una demanda de nulidad del nombramiento de Marco Aurelio González, como vicedecano de este local universitario.

El demandante incluso solicitó imponer una medida cautelar para suspender inmediatamente los efectos de la designación y prohibir al Prof. Dr. Marco Aurelio González Maldonado ejercer el rol de Vicedecano.

“No debería siquiera pisar la puerta del vicedecanato, en el marco de la medida cautelar”, apuntó el profesor Portillo, aunque aclaró que no se trata de algo personal en contra del ex procurador general de la República. “Al contrario, le admiro a este muchacho, no es conmigo, es con la ley el asunto”, remarcó.

Según la demanda, el docente y abogado, sostuvo que la elección del vicedecano González, se realizó en una sesión ordinaria del consejo directivo de Derecho UNA, por pedido del consejero César “Ceres” Escobar, concejal de Asunción (ANR-cartista). Sin embargo, esta votación tendría que haberse realizado en una sesión extraordinaria, según el reglamento de la facultad.

Más irregularidades

Según la demanda, existen otros cuatro actos de nulidad que deben ser tenidos en cuenta para el caso de Marco Aurelio, quien tras ser procurador fue nombrado como consejero del Banco Central del Paraguay (BCP).

Portillo aseguró que se dio también una violación de los procesos electorales, porque la elección del vicedecanato, ocurrida el 29 de abril del 2025, se desarrolló sin una convocatoria previa, sin un calendario, sin inscripción de candidaturas, y sin la participación del Tribunal Electoral (TEI) ad hoc.

González soporta varios cuestionamientos dentro de Derecho UNA, como su cercanía a Jorge Bogarín Alfonso, declarado significativamente corrupto por el Gobierno de los Estados Unidos, y, recientemente electo como miembro no docente del consejo directivo de esta sede.