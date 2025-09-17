Reparación de tramo de la ruta PY01, que costó G. 50.000 millones, no dio resultados

A mediados de enero de este año, el propio presidente de la República, Santiago Peña (colorado cartista), en compañía de la titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, anunció la reparación de la ruta PY01 (ex-Acceso Sur).

Los trabajos comenzaron prácticamente en febrero, en la zona de Ypané, hace unos siete meses, pero esta vía se encuentra nuevamente en deplorable estado, minada de enormes baches.

El Gobierno adjudicó al Consorcio Paraguarí la realización de recapado desde la ciudad de Ypané hasta Quiindy, unos 93 km. La firma está integrada por Tecnoedil SA y Concret Mix SA, representado por Germán Flores Ozuna, de acuerdo a los datos que figuran en el portal electrónico de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP),

Se utilizaron casi 50.000 millones de guaraníes de fondos públicos para poner en condiciones la muy castigada ruta, pero la obra no duró ni diez meses y ya nuevamente está cubierta de enormes pozos, que ponen en riesgo la vida de los conductores.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Anuncian la reparación de la ruta PY01 desde Ypané hasta Quiindy

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Gran cantidad de baches ya se notan de nuevo desde Ypané hasta la rotonda de Itá y Yaguarón; en estos puntos, los conductores realizan maniobras bruscas para eludir los pozos.

¿Para cuándo la duplicación y mejoramiento?<b> </b>

Los conductores lamentaron el pésimo trabajo que se realizó en una vía tan importante y transitada, y se aguarda la muy promocionada duplicación y mejoramiento de la vía, desde Cuatro Mojones hasta Quiindy, unos 108 km.

Lea más: Duplicación de la Ruta PY01: las ofertas de los dos consorcios

Se tiene prevista una inversión de aproximadamente 428 millones de dólares, a través de la Alianza Público-Privada (APP), que abarca la construcción y el mantenimiento por 30 años.

Intentamos escuchar la versión del responsable de la Dirección de Proyectos Estratégicos del MOPC, ingeniero Amílcar Guillén, pero no respondió nuestros mensajes ni llamadas a su línea móvil. Estamos abiertos en caso de que deseen referirse a las quejas.