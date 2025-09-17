Video: así fue la expulsión de Hernán Bermúdez, supuesto miembro del Cartel Jalisco

A las 17:00 de esta tarde se concretó la expulsión y entrega directa del mexicano Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo” o “Comandante H”, en cumplimiento de una decisión migratoria soberana del Estado paraguayo. El hombre es supuesto miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Este proceso se dio luego de que las autoridades mexicanas remitieran formalmente por la vía diplomática el desistimiento de la solicitud de detención con fines de extradición, originalmente cursada en el marco de la causa penal N.º 213/2025, por hechos punibles de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

De acuerdo a datos, la acción fue articulada por el fiscal adjunto Manuel Doldán Breuer, el juez penal de Garantías especializado en Crimen Organizado del Segundo Turno, Osmar Legal; el director nacional de Migraciones, Dr. Jorge Kronawetter, y las autoridades diplomáticas y judiciales de México, conforme a lo dispuesto por la Ley N.º 6984/2022 “De Migraciones”.

¿Quién es Hernán Bermúdez?

Hernán Bermúdez, de 72 años, es uno de los criminales más buscados de México y fue capturado en una lujosa residencia del barrio cerrado Surubi’i el fin de semana pasado. El mismo estaba recluido en una celda de la base de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

Según la investigación, ingresó recientemente al país, al igual que su esposa, y se presume que buscaba instalar una estructura criminal en Paraguay.

La esposa del capturado también estaba en Paraguay y se encontraba en la residencia en el momento de la detención de Bermúdez. Sin embargo, no cuenta con orden de captura en Paraguay ni México. Ella quedó en la propiedad con una mujer paraguaya que trabaja en el servicio doméstico y es del interior del país.

Bermúdez fue jefe de Policía en el estado mexicano de Tabasco, donde su gestión estuvo marcada por acusaciones de corrupción y vínculos con el narcotráfico.

Posteriormente, pasó a liderar el grupo criminal “La Barredora”, que está fuertemente vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación, uno de los carteles más notorios del narcotráfico en México.

Bermúdez Requena ha sido vinculado directamente a operaciones de tráfico internacional de narcóticos, homicidios, desapariciones y hechos de corrupción institucional en México.