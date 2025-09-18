Nacionales

Estas son las zonas donde ANDE harán cortes programados este viernes

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) confirmó que este viernes realizará una serie de cortes programados en zona metropolitana, central y este. ¿Dónde específicamente? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color
18 de septiembre de 2025 - 20:52
Desde la ANDE aclararon que el objetivo no es dejar a los clientes sin servicio, sino reducir la morosidad e instarlos a reingresar al circuito formal de pagos.
Imagen ilustrativa: iluminación con una vela ante la falta de energía eléctrica. Shutterstock

Por distintos trabajos, la ANDE tiene previsto realizar cortes programados este viernes en distintos puntos del país entre zona metropolitana, central y este.

En la región metropolitana se esperan las siguientes interrupciones:

  • Zona 01: Gral. Eduvigis Díaz desde Mcal. López hasta Dr. Rodríguez de Francia. Carlos Antonio López e/ Gral. Eduvigis Díaz y calle Sin Nombre. Dr. Rodríguez de Francia e/ Prof. Rita Aveiro y Calle Sin Nombre. Barrio - San Francisco – Limpio, de 09:00 a 19:00.
  • Zona 02: Simón Bolívar, México y Paraguarí. Barrio General E. Díaz – Asunción, de 09:00 a 17:00.
  • Zona 03: Gral. Dr. Carlos Díaz León e/ Cap. Herminio Maldonado y Cap. Gumersindo Sosa. Barrio San Cristóbal - Asunción, de 07:30 a 17:30.
  • Zona 04: Pacurí desde Guapoy hasta Guatambú. Barrio San Pablo - Asunción, de 07:00 a 17:00.
  • Zona 05: Saltos del Guairá c/ Pérez Uribe. Barrio Pitiantuta - Fernando de la Mora, 07:00 a 17:00.
  • Zona 06: Sobre Emiliano R. Fernández entre De Las Flores y Medalla Milagrosa; Sobre Rafaela Giménez entre Calle s/n y Medalla Milagrosa. Barrio Torremolinos – Capiatá, de 08:30 a 18:30.
  • Zona 07: 15 de Noviembre Ombú e/ calle sin nombre y Los Pinos. Barrio Kennedy – Capiatá, de 08:30 a 17:00.
  • Zona 08: Sobre Curupayty entre Calle s/n y Sgto. Maidana. Barrio Roberto L. Pettit – Capiatá, de 08:30 a 18:00.
  • Zona 09: Sobre Santo Tomás desde San Pedro hasta Avda. Tte. Salinas, Sobre Avda. Tte. Salinas desde Santo Tomás hasta Fulgencio Cabrera; Sobre Fulgencio Cabrera desde Avda., Tte. Salinas hasta Fracción la Quebrada; Sobre San Pedro desde Avda. Tte. Salinas hasta Ruta Departamental 70. Barrio Kennedy, Thompson, Posta Ybycuá, Compañía 7  - Capiatá, de 08:00 a 16:00.
Imagen ilustrativa.
Imagen ilustrativa.
  • Zona 10: 15 de Agosto desde Santa Rosa hasta Calle sin Nombre - 8 de Diciembre. Barrio Salinas - San Antonio, de 08:00 a 18:00.
  • Zona 11: Parque del Sol e/ Fray Juan de San Bernardo y Santísima Cruz. Barrio Santa Rita - San Lorenzo, de 13:00 a 18:00.
  • Zona 12: Prudencio Morínigo e/ Higinio Torales. Barrio Virgen de Fátima - San Lorenzo, de 08:30 a 17:00.
  • Zona 13: Parque del Sol e/ calle sin nombre y Fray Juan de San Bernardo. Barrio Santa Rita - San Lorenzo, de 08:00 a 13:00.
  • Zona 14: Kubitschek y Tte. Luis Irarrázabal. Barrio La Encarnación - San Lorenzo, de 08:00 a 12:00.

Lea más: ANDE trabaja en recomposición de equipos tras explosión de reguladores en Mbocayaty

Cortes programados en región central y este

En la región central se esperan cortes en dos zonas:

  • Zona 01: Calle Domingo Martínez de Irala, afectando parte del Barrio Las Mercedes de la Ciudad de Atyrá, de 08:00 a 18:00.
  • Zona 02:  Boquerón I, inmediaciones de la cancha San Juan Bautista de Eusebio Ayala, de 07:00 a 17:00

Finalmente, en la región se realizarán tres interrupciones programadas:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

  • Zona 01: Calle Km 16 Acaray desde Escuela Divino Maestro hasta Capilla Santo Domingo Savio - Minga Guazú, de 07:00 a 17:00.
  • Zona 02: Sector Supermercado Renacer y Hotel San Pedro en Calle 8 - Saltos del Guairá, de 05:00 a 07:30.
  • Zona 03: Sector Piraña Motos - Saltos del Guairá, de 13:00 a 05:00.

Lea más: ANDE: la demanda por cripto e inteligencia artificial desafían al sector eléctrico

Enlace copiado