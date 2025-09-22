A tres meses de finalizar el año: ¿cuántos feriados quedan?

Una buena y una mala: el siguiente feriado cae lunes y es la próxima semana, sin embargo, los dos siguientes meses no tendrán día festivo.

El próximo lunes 29 de septiembre será feriado en conmemoración a la Batalla de Boquerón, que fue clave en la Guerra del Chaco, donde tropas bolivianas tomaron el Fortín Boquerón, lo que derivó en una lucha que duró 20 días y culminó el 29 de septiembre de 1932, con la recuperación del fortín por parte del Ejército paraguayo.

Los meses de octubre y noviembre no registran días feriados, pero llega el “Karai Octubre”, con el tradicional jopará, para espantar la mala onda y sobrellevar los meses que quedan del año con abundancia.

El “jopara”, se come al mediodía y está preparado con legumbres, verduras y algunas veces carne, que se consume para atraer abundancia y espantar al “Karai Octubre”.

Diciembre llega con dos feriados, el primero es el más importante a nivel religioso, ya que la Virgen de Caacupé es la patrona del país y la Villa Serrana es la capital espiritual del Paraguay.

Este año, el 8 de diciembre, Día de la Virgen de Caacupé, cae lunes, por lo que será un fin de semana largo.

El siguiente y último feriado del 2025 es en navidad, que llegará para cortar la semana laboral. El 25 de diciembre será un día jueves.

Fines de semana largos que restan en este 2025

• Sábado 27, domingo 28 y lunes 29 de setiembre.

• Sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de diciembre.