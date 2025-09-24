Asociación de Artistas Plásticos de Guairá celebrará sus 10 años con exposición “Raíces y Alas”

La Asociación de Artistas Plásticos del Guairá (AAPG) cumple una década de existencia y lo celebrará con la inauguración de la exposición “Raíces y Alas”, un evento que reunirá a creadores locales en un recorrido por sus diez años de trayectoria. La muestra busca reflejar el camino recorrido por la asociación desde su fundación en 2015, así como los desafíos y logros alcanzados en una década de trabajo por la difusión cultural en la región.

De acuerdo con los organizadores, el concepto “Raíces” hace referencia a los orígenes y al crecimiento institucional, mientras que “Alas” simboliza la libertad artística y la proyección hacia el futuro.

La exposición estará distribuida en tres salas temáticas. La primera, denominada “Raíces Fundacionales”, reunirá las obras de los artistas que participaron en la creación de la AAPG y dará cuenta de sus primeras expresiones artísticas.

En la segunda sala, “El Camino Recorrido”, se exhibirán trabajos que representan la evolución de estilos, técnicas y temáticas a lo largo de los diez años de trayectoria de la asociación.

La tercera sala, “La Nueva Generación y el Futuro”, estará dedicada a los jóvenes creadores y a quienes se integraron en los últimos años, como una mirada hacia los horizontes del arte regional.

El acto de inauguración está previsto para las 20:00 del sábado 27 de septiembre en Royal Eventos, ubicado sobre la Ruta PY08, en la intersección con la calle Dr. Botrell, en Villarrica. Durante la ceremonia de apertura se realizarán reconocimientos, menciones especiales y discursos alusivos al trabajo de la asociación en estos diez años.

La muestra permanecerá abierta al público todos los días, de 10:00 a 20:00, hasta el viernes 4 de octubre, sin costo de acceso.

Los organizadores destacaron que la exposición constituye un homenaje a los artistas que han acompañado el proceso de crecimiento de la entidad, así como una oportunidad para acercar el arte a la ciudadanía.

El acceso a la exposición será libre y gratuito, y las personas interesadas en más información podrán comunicarse a los números de contacto habilitados: 0982-749912 y 0971-477046.