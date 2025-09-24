Jubilados llevan meses sin cobrar y afirman que hay 38 fallecidos durante esta crisis

Los jubilados de la Caja Municipal de Asunción atraviesan una grave crisis: llevan más de cuatro meses sin cobrar sus haberes. Según denunció el abogado Raúl Tuma, vocero del sector, la situación afecta a más de 1.800 personas que dependen de esos ingresos para subsistir.

Destacó que hay jubilados que cobran menos de un millón de guaraníes y no tienen medios para pagar servicios básicos como luz o agua. “Muchos ya fallecieron en medio de esta situación”, advirtió Tuma.

Reveló que reportan al menos 38 jubilados fallecidos en este contexto de crisis, sin cobrar sus haberes a tiempo y sufriendo carencias básicas como medicamentos y alimentos diarios.

El vocero explicó que la Municipalidad de Asunción descuenta puntualmente a los trabajadores activos, pero esos fondos no llegan a la Caja Municipal. “No sabemos qué hacen con ese dinero. No sé si estarán tapando los agujeros que dejó Nenecho Rodríguez, que realmente dejó un estado catastrófico la municipalidad", cuestionó.

Reclaman elecciones en la Caja Municipal

Además del atraso en los pagos, los jubilados reclaman la realización de elecciones internas en la Caja Municipal, que fueron postergadas en reiteradas ocasiones. “Queremos que haya un cambio real. No se puede seguir con la misma administración que llevó a este estado catastrófico”, expresó Tuma.

El abogado recordó que ya mantuvieron varias reuniones con el nuevo intendente de Asunción, Luis Bello, quien prometió buscar soluciones, aunque hasta ahora no se concretó ningún pago. “La gente está cansada de promesas”, agregó.

Los jubilados municipales ya confirmaron que presentaron una denuncia formal ante la justicia para exigir el cumplimiento de sus derechos y el pago de los haberes atrasados.

