Gobernación de Guairá gestiona permiso para culminar obras del Teatro Municipal de Villarrica tras polémica por desvío de fondos

La Gobernación de Guairá presentó este jueves notas oficiales tanto al intendente de Villarrica, Magín Benítez, como al presidente de la Junta Municipal, Ovidio Cuevas, solicitando el permiso de construcción y la no objeción para ejecutar la culminación del Teatro Municipal.

Según los documentos remitidos, el gobernador César Luis Sosa adjuntó planos, documentaciones técnicas y un borrador de convenio de cooperación interinstitucional, con la intención de que el proyecto pase formalmente a la órbita departamental.

Al descubrirse la iniciativa en agosto, generó inmediato rechazo en el Ejecutivo municipal, que considera la maniobra como un intento de apropiación de los fondos provenientes del último desembolso de cooperación de Taiwán, por un total de US$ 312.000.

Sosa justificó su pedido alegando que la Municipalidad de Villarrica se encuentra “inhabilitada” para ejecutar el dinero debido al rechazo inicial de su rendición de cuentas del ejercicio fiscal 2024 y a una supuesta auditoría en curso de la Contraloría General de la República (CGR).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El intendente Benítez salió al paso de las declaraciones, desmintiendo que el municipio esté imposibilitado y acusó al gobernador de “buscar excusas políticas para manejar recursos que legítimamente corresponden a la comuna”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Pretenden desviar dólares de Taiwán para teatro de Villarrica a gobernador

Benítez enfatizó que la Municipalidad ya corrigió las observaciones detectadas por la CGR y que no existe impedimento legal para que el dinero sea administrado por el nivel local, como estaba previsto originalmente en el convenio con Taiwán. Posteriormente, el propio ente contralor ratificó esta versión.

Desde la Gobernación, en tanto, aún no han confirmado si ya recibieron la transferencia del dinero o siquiera una comunicación oficial de que los recursos serán redireccionados a la administración departamental.

Pasaron tres años desde que pararon las obras

La refacción y remodelación del teatro de Villarrica, inicialmente proyectada con un presupuesto de US$ 1.200.000, se encuentra parada desde el 2022. Ese año se realizaron los últimos avances después de que Magín Benítez denunció la supuesta malversación de unos G. 300 millones del fondo en la administración del intendente anterior, Alejandro Aguilera (ANR); hoy Diputado Nacional y miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Los US$ 312.000 que ahora están en disputa constituyen el último desembolso del gobierno de Taiwán, que en su momento firmó un acuerdo de cooperación con la Municipalidad de Villarrica para la donación de los fondos.

Lea más: Villarrica: Intendente refuta argumentos de gobernador y denuncia maniobra política para manejar fondos del Teatro Municipal

La polémica adquiere un fuerte matiz político, considerando que Sosa responde al movimiento oficialista de la ANR, mientras que Benítez es un intendente liberal. Ambos mantienen una relación tensa desde el inicio de sus respectivas administraciones.