Nativos anuncian endurecimiento del cierre de la Ruta PY02 en J. Eulogio Estigarribia

En el lugar se mantienen unos 300 indígenas, entre hombres, mujeres y niños, y se reporta que más comunidades se van plegando a la protesta, lo que anticipa un endurecimiento de la movilización en los próximos días.

Uno de los referentes de los nativos, Fonciano Vera, manifestó que el pedido principal es la destitución del presidente del Indi, Juan Benegas, a quien acusan de incompetente para el cargo. Indicó que el presidente está violando la Ley 904, que en su artículo 29 establece que las sedes centrales de los estamentos estatales deben estar ubicadas en la capital del país. Añadió que en ningún momento se les consultó sobre el cierre total de la oficina central y que los derechos de los indígenas fueron violados totalmente.

Otro vocero de los nativos, Víctor Sosa, dijo que desde las 8 de la mañana de mañana martes estarán cerrando la ruta hasta el mediodía y que posteriormente en horas de la tarde procederán de la misma manera, hasta que el presidente del Indi se apersone en el lugar para escuchar sus reclamos. Dijo que el gobierno actual tiene abandonados a los nativos y que no existe ninguna preocupación por parte de las autoridades.

Cronología de los hechos

El martes 23 se registraron cierres simultáneos en el km 132 de Coronel Oviedo y km 229 la Ruta Py 02 que cruza por esta ciudad; el miércoles 24 los manifestantes en Campo 8 anunciaron que el bloqueo pasaba a ser indefinido; y el jueves 25 la movilización en el km 229 se intensificó el bloqueo de la vía.

Reclamos centrales

Los manifestantes exigen la habilitación inmediata de la oficina central del Indi en Asunción y ahora piden además la destitución de Juan Benegas, presidente del Indi, por considerar que no brinda respuestas a las demandas comunitarias.