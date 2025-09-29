Villarrica: Estudiantes llaman a defender la educación como se defendió la patria en Boquerón

En el marco del 93.º aniversario de la victoria en la Batalla de Boquerón, estudiantes de Villarrica rindieron homenaje a los héroes chaqueños y al mismo tiempo llamaron a asumir la educación como el gran desafío de la actualidad.

Durante el emotivo acto realizado en la Plaza de los Héroes de Villarrica, los jóvenes fueron protagonistas del recuerdo a la histórica gesta chaqueña. La estudiante abanderada del Colegio María Auxiliadora, Dahiana Leiva, pronunció un discurso que vinculó la lucha de 1932 con los desafíos actuales que enfrenta la sociedad paraguaya, en particular en el ámbito de la educación.

Leiva recordó que así como los soldados soportaron hambre, sed y fuego enemigo durante los 20 días de combate en Boquerón, los estudiantes deben hoy resistir las dificultades y apostar a la formación, la disciplina y la solidaridad para construir un futuro mejor.

“Recordar Boquerón no significa únicamente mirar al pasado, sino reflexionar sobre lo que nos corresponde hacer en el presente”, expresó la joven ante la concurrencia.

La alumna enfatizó que cada estudiante tiene un papel fundamental dentro de la comunidad educativa y que, si se asume con seriedad, podrán alcanzarse victorias en el conocimiento, la superación personal y el compromiso con la patria.

El acto reunió a representantes de instituciones educativas, autoridades municipales, miembros de la Segunda División de Infantería El Carmen y pobladores que se acercaron a rendir tributo a los héroes de la Guerra del Chaco; entre ellos, descendientes de veteranos.

Como parte del protocolo, se realizó la entrega de la tradicional ofrenda floral ante el monumento al soldado desconocido, símbolo de todos aquellos combatientes que dieron su vida en defensa del territorio paraguayo.

El intendente de Villarrica, Magín Benítez, en breves palabras, destacó que mantener viva la memoria histórica es un deber cívico que debe ser transmitido a las nuevas generaciones.

El teniente coronel Edgar Vera, representante del ejército en el acto, recordó paso a paso cómo se desarrolló la batalla librada entre el 9 y el 29 de setiembre de 1932, cuando finalmente las tropas paraguayas recuperaron el fortín Boquerón pese a la superioridad numérica y logística del ejército boliviano.

En su discurso, Dahiana Leiva apeló a esa misma convicción para resaltar la importancia de la educación como herramienta de progreso. “Debemos aprender a trabajar unidos, a valorar la solidaridad, el respeto y la disciplina como herramientas fundamentales para construir nuestro futuro”, subrayó.