¿Tu auto se quedó en la calle por la lluvia?, este es el contacto para la grúa municipal de Asunción

Son dos las bases en las que el servicio de grúa están habilitadas en Asunción para los días de lluvia. La Base 1 es el 021 493 390 y está ubicada en 14 de Mayo y Playa (zona céntrica), mientras que el contacto de la Base 4 es el 021 515 888, ubicada en el viaducto Mariscal López y Madame Lynch.

También tienen habilitado el contacto 0981 274 883 solamente para WhatsApp. El contacto *919 también está habilitado para las líneas de la telefonía Tigo sin costo.

Aclaran que el servicio de grúa de la Municipalidad de Asunción para los días de lluvia es sin costo para los conductores.

Además, también especifican que el servicio está disponible para trasladar los vehículos hasta un lugar seguro.

Árboles caídos

También cuentan con el servicio para el reporte de árboles caídos en el contacto 0985 85 31 44.

“Desde el Gobierno de la Ciudad, y porque gestionar es servir, te recordamos que, en días de lluvia, contás con estas líneas de emergencia para solicitar el servicio de grúa, sin costo, y reportar árboles caídos”, escribieron en las cuentas oficiales de las redes sociales de la municipalidad.

Los once puntos peligrosos de Asunción en días de lluvia son: