Por abuso de una menor imputan a su madre y a tres hombres, entre ellos un juez

El fiscal de Filadelfia, Jorge Armando Benítez Orué, imputó a un total de cinco personas; cuatro hombres, identificados como Eduardo Gauto, Édgar Kroker, Ibán Cáceres y el juez penal de garantías de Mariscal Estigarribia Ricardo Gosling Ferreira entre ellos, así como a la mamá de una joven que actualmente tiene 17 años, por hechos punibles contra la autonomía sexual.

La cusa penal abierta en relación a los cuatro es por los hechos punibles de abuso sexual en niños, así como coacción sexual y violación. En el caso de la madre, también se incluye el ilícito de explotación sexual de su propia hija durante tres años, desde que la misma tenía 13 años.

Así también, el agente del Ministerio Público solicitó la aplicación de la prisión preventiva de todos los encausados. En tanto que, para el magistrado, el fiscal solicitó al Juez Penal de Garantías a cargo del caso que inicie el trámite de desafuero del magistrado, derivando los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

La pesquisa se inició tras la presentación de una denuncia por parte de una persona adulta, quien luego de tomar conocimiento de los hechos, acudió al Ministerio Público en mayo de 2025. La imputación se presentó luego de cuatro meses. Entre las diligencias practicadas, se citan evaluaciones psicológicas y declaraciones testificales.

Sometió a abusos a su hija por 3 años

De acuerdo con los antecedentes señalados en la carpeta fiscal, en 2021, Gauto habría llegado en un vehículo hasta el domicilio donde viven la víctima, entonces de 13 años, con su madre. La mujer conjuntamente con su hija habrían abordado el coche de Gauto.

Una vez que llegaron a un punto determinado, la mujer bajó del rodado y la menor quedó sola con el hoy imputado, que procedió a abusar de la niña. Tras el acto, el hombre entregó una suma de dinero, la cual no se especifica en el informe difundido por el Ministerio Público.

En 2022 se registró otro hecho. En esta ocasión, la mujer llevó a su hija hasta la casa del segundo imputado, Kroker, donde el hombre abusó de la menor y posteriormente, el mismo le entregó una suma de dinero. La víctima, le había pedido a su mamá que la saque de ese lugar, pero la mujer se negó y la dejó con el sujeto.

Después, entre agosto y diciembre de 2023, la imputada habría llevado a su hija, en dos o tres oportunidades hasta la casa la casa de Cáceres, donde la niña fue sometida a la fuerza por el hombre.

En ese mismo periodo de tiempo, el magistrado imputado también habría abusado de la adolescente, entonces de 15 años, con anuencia de la madre, quien percibía una suma de dinero por estos hechos. El magistrado, según la imputación fiscal, pedía a la mujer que no cuente nada y estos a su vez indicaban a la víctima que no debía hablar con nadie de estos hechos.

Intento de quitarse la vida

Otros datos que también se exponen en el escrito fiscal son, que en mayo de 2025, la menor de edad, actualmente de 17 años, habría intendo huir de la domicilio por lo cual una persona adulta tomó conocimiento y formuló la denuncia pertinente.

Sin embargo, ese intento de escape de su casa, tiene como antecedente que la misma habría intentado quitarse la vida en dos ocasiones, como consecuencia de un cuadro depresivo en el que se encontraba a raíz de los múltiples abusos con la complicidad de su madre.