Intendente de Santa Rosa solicita G. 224 millones para saldar deuda con la ANDE

Durante la sesión ordinaria de la Junta Municipal, Jacquet explicó que el municipio ya recibió una orden de desconexión por parte de la ANDE y que el corte del suministro podría ejecutarse en cualquier momento. “Con la ANDE no se juega. Ya tenemos orden de desconexión y en cualquier momento van a venir a cortar la electricidad. Pido ver la posibilidad de que se tenga un tratamiento especial para su estudio. Gracias a Dios tenemos un poco de recursos reservados de ingresos genuinos para poder pagar entre el jueves o pasado”, expresó ante los concejales.

Aparte de la deuda con la Administración Nacional de Electricidad, también está el viático para los concejales, deudas dejadas por la administración del exintendente y actual diputado nacional Arnaldo Valdez (PLRA) para pago de funcionarios, indicó Jacquet.

El pedido fue tratado y aprobado durante la misma sesión, con ocho votos a favor y una abstención de la concejal Romi Ruggeri (ANR), quien cuestionó la rapidez del tratamiento y solicitó que el proyecto fuera remitido previamente a comisión para su análisis.

Críticas al tratamiento exprés

Ruggeri manifestó que su abstención responde a la falta de un estudio más profundo del presupuesto.

“El presupuesto de la municipalidad, que es lo más importante que tiene esta institución, debe ser tratado con la debida diligencia. No digo que esta no sea una forma legal, de hecho lo es, pero por lo menos tengo una disidencia en cuanto a que una aplicación de G. 224.000.000 dentro del plan de pago no contemple, aunque sea, una parte de una deuda histórica que tiene prioridad, como los créditos laborales pendientes desde hace mucho tiempo”, señaló.

La edil también expresó que si bien comprende la urgencia del tema relacionado con la ANDE, su postura siempre ha sido la de actuar con coherencia y cautela.

“Estamos siempre acostumbrados a hacer las preguntas con nuestras técnicas, pero en esta oportunidad, señor presidente, me permito votar en abstención”, concluyó.

Ampliación

El presupuesto aprobado por los concejales en el 2024 para el ejercicio fiscal 2025 fue de G. 11.694.200.000. A través de la Ordenanza N.º 473/2025 se otorgó una ampliación de G. 3.424.519.991. Con la Ordenanza N ° 480/2025 la ampliación fue de G. 603.910.914. Con los G. 224.000.000 el presupuesto actual alcanza los G. 15.936.630.905.

