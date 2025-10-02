Villarrica celebró el cumpleaños de un emblemático tajy amarillo con más de seis décadas de historia

Un gran tajy amarillo con más de seis décadas de vida, fue homenajeado este jueves en Villarrica por vecinos y estudiantes que lo consideran un emblema de naturaleza, historia y resistencia en el corazón del Departamento de Guairá.
El acto incluyó una torta, canciones y aplausos, en coincidencia con la etapa de floración del árbol, que tiñe de amarillo las calles del barrio.
Alumnos del Colegio Salesiano Don Bosco y de la Escuela Ramón Indalecio Cardozo participaron con dibujos y trabajos alusivos. La profesora María Concepción Gómez señaló que estas actividades buscan fomentar en los niños la valoración de los árboles nativos y el respeto al entorno natural.
El emblemático tajy ha soportado intentos de tala y podas, además de proyectos de asfaltado que pudieron afectar su permanencia.
La escribana Teresita Ayala, propietaria de la vivienda donde crece el árbol, recordó que hace dos décadas se evitó su poda durante una obra de pavimentación, luego de la resistencia de vecinos y de un apoyo institucional que permitió preservar el ejemplar. En otras ocasiones, rumores sobre propiedades medicinales de su corteza motivaron intentos de extracción, que fueron detenidos por la familia y la comunidad.
Según Ayala, el árbol ya estaba en el lugar cuando sus padres adquirieron la propiedad en 1982. Con el paso de los años, fue testigo de reuniones familiares, actividades barriales y celebraciones locales.
La escribana expresó que lo considera parte de la historia familiar y relató que creció bajo su sombra, de la misma forma que luego lo hicieron sus hijos.
Reconocimiento a su belleza
Este año, el ejemplar fue finalista en la categoría “Árbol de mi Comunidad” del concurso nacional Colosos de la Tierra, organizado por la ONG “A Todo Pulmón Paraguay Respira”.