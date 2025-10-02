Villarrica celebró el cumpleaños de un emblemático tajy amarillo con más de seis décadas de historia

Un frondoso tajy amarillo, con más de 60 años de vida, fue homenajeado en Villarrica por vecinos, estudiantes y familias. El árbol, ubicado frente a la Casa Ayala Talavera, se convirtió en un referente de memoria que embellece la calle Gral. Díaz con cada floración.