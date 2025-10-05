ANR confirma dos precandidaturas confirmadas a la intendencia de Ayolas

Con esta postulación, el movimiento liderado por el diputado Carlos Arrechea (ANR - cartista) suma dos aspirantes a la jefatura comunal, incluyendo al actual jefe de gabinete municipal, abogado Cristhian Rolón (ANR - arrecheísta). Ambos competirán por representar al sector en las internas para las municipales de 2026.

Durante su discurso, López resaltó su trayectoria política dentro del equipo del intendente actual, Carlos Duarte (ANR), recordando que en las elecciones municipales pasadas pasó de ser la opción número nueve a convertirse en el concejal más votado. “Así como comenzamos desde abajo, vamos a terminar siendo candidatos a la intendencia municipal en 2026, se los puedo asegurar”, afirmó.

También agradeció al gobernador de Misiones, Richard Ramírez (ANR - arrecheísta), por integrarlo a su gabinete como secretario general, y destacó el respaldo del diputado Arrechea, quien —según dijo— lo animó a salir a recorrer la ciudad y “conquistar corazones”.

La encuesta definirá al candidato del derlismo

Por otra parte, el sector liderado por el senador Derlis Maidana (ANR - Honor Colorado) definirá su candidatura mediante una encuesta interna prevista para el 15 de noviembre de 2025.

Los nombres en consideración son el ingeniero José Mutti, actual comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ayolas y funcionario de la Entidad Binacional Yacyretá (exintendente entre octubre y diciembre de 2021), y el ingeniero Arnaldo Cardozo.

La misma encuesta también será utilizada para medir la preferencia entre los precandidatos del sector arrecheísta.