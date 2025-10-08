Cierre de ruta: fiscal aguarda resultado de reunión con cañicultores para avanzar en causa penal

Desde hace más de dos semanas, los cañicultores se vienen manifestando con cierres de ruta para exigir la culminación del nuevo tren de moliendas de la alcoholera estatal de Mauricio José Troche, perteneciente a Petróleos Paraguayos (Petropar).

Ayer, tras finalizar la tregua alcanzada con el Gobierno, los manifestantes decidieron mantener el bloqueo de la Ruta PY02 de forma indefinida, a la altura del km 155, en la zona del desvío San Pedro, en Coronel Oviedo.

Consultada sobre por qué los responsables de los cierres aún no fueron imputados, la fiscala Gloria Rojas explicó que existe una causa abierta y que aún no se tomó una decisión, ya que aguardan avances en las negociaciones entre las partes.

Causa abierta, pero sin imputados

La fiscala Gloria Rojas indicó que para esta mañana está prevista una reunión entre los cañicultores y autoridades del Gobierno, y que una vez concluido dicho encuentro se analizarán las acciones a seguir.

“Está abierta una causa. Todos los días se va actualizando quiénes son las personas que cierran. Estamos esperando la reunión que van a tener hoy. Ayer hubo tres cierres en total. Estamos esperando el informe de hoy, si es que van a cerrar o no; dependemos de la Policía Nacional”, expresó Rojas.

Dependen de la Policía

Asimismo, indicó que la Fiscalía actúa con base en los informes remitidos por la Policía Nacional respecto a los cierres de rutas.

“El cierre hacen de forma intermitente; solamente ayer volvieron a cerrar cinco horas, hoy no están cerrando todavía. Entonces, estamos esperando el informe de la Policía, que es la encargada de mantener abierta la ruta. Nosotros somos una institución que únicamente después de cometerse el hecho actúa”, explicó.

Los cañicultores decidieron cerrar la Ruta PY02 ayer, en rechazo a una invitación para una reunión en sede del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) de Asunción.