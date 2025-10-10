“Estamos viviendo los peores días de nuestras vidas”, dice madre de motobolt imputado

El conductor de motobolt Diego Daniel Junior Delgado Florenciáñez (28) fue imputado por homicidio doloso tras un enfrentamiento con el presunto delincuente Bruno Alfredo Acosta Alvarenga (21) en Isla Bogado , Luque. Luego del hecho, su madre, Jemmy Florenciáñez, confirmó que viven “los peores días de nuestras vidas”.

“Eso te puedo asegurar; es una situación que nosotros no pedimos, ni buscamos vivir. Mi hijo, un trabajador como cualquier ciudadano común, en su día libre se encuentra con esta situación de la que estuve escuchando mil cosas. Mi hijo está imputado por homicidio doloso y se ve exactamente lo que pasó, por más de que uno trate de maquillarlo”, comentó.

Asimismo, detalló que ella tiene miedo ante un video donde amenazan atentar contra ella y su familia, incluso hasta el punto de considerar de que netamente esperaban que su hijo ingrese a la cárcel “para liquidarlo enseguida”.

“Todos corremos peligro y yo solo pido que la Fiscalía haga su trabajo en forma, que sea lo más justo posible. Tenemos que estar en vilo de mi vida, de la de mis hijos, de mi familia”, agregó en contacto con la 1080 AM.

“Justicieros” por muerte de presunto asaltante

El video al que hace referencia la mujer es a una transmisión en vivo en la plataforma de TikTok donde tres hombres, presuntos amigos del fallecido, hablan de ser “justicieros”.

Uno de ellos, cuyo nombre de cuenta figura como “Oscar-daniel”, menciona que “nuestra justicia no sirve” y por esto “nosotros nomás debemos ser los justicieros”.

