Hambre Cero: Luis Ramírez verificó calidad de almuerzo tras denuncias sobre bananas

Luis Ramírez, titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) recorrió esta mañana las instalaciones de la escuela y colegio República Argentina, en el microcentro de Asunción, para verificar la distribución del almuerzo escolar del programa Hambre Cero.

El recorrido se dio justo días después de la denuncia de un grupo de directores que recibieron bananas inmaduras, no aptas para el consumo de estudiantes, proveídas por la empresa Comepar.

Lea más: MDS defiende su presupuesto 2026: más subsidios y sanciones a empresas en Hambre Cero

“Nosotros en realidad lo que hacemos es una verificación permanente de cómo se está dando, la calidad en el servicio y la calidad del alimento también en territorio, recorremos aleatoriamente las escuelas con Marecos (Miguel Marecos, presidente del Sindicato Nacional de Directores)”, manifestó Ramírez.

Lo cierto es que la visita se dio luego de que un grupo de directores de colegios de Asunción denunciaron que recibieron las frutas en malas condiciones. Los bananos fueron repuestos por la empresa adjudicada, Comepar, recién después de que los reclamos se hicieron públicos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Hay más de 60 denuncias, alertaron directores

Miguel Marecos, presidente del Sinadi, manifestó que cuentan con más de 60 denuncias sobre la distribución de alimentación del programa Hambre Cero, en Asunción, Central y el interior del país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Hambre Cero: Comepar reconoce entrega de bananas inmaduras al reponer frutas en colegio

“Las denuncias son sobre todo tipo de cosas. En Itá se había denunciado que de 40 kilos de carne, se sacaban 35 kilos de grasa, entonces eso es tener menos cantidad de la necesaria para cocinar”, aseguró el gremialista.

Remarcó que también tienen problemas de internet a la hora de cargar los datos sobre el consumo de los alimentos.

Prometen más control de niños que almuerzan

Luis Ramírez aseguró que en el 2026 contarán con un sistema para digitalizar la presencia de los niños en comedores de las escuelas, buscando tener verificado de forma online, la cantidad de chicos que entran a comer.

Lea más: Hambre Cero: multan a empresa por dejar sin almuerzo a 326 estudiantes

“Ahí ya no depende de nadie, es una información que está ahí. El chico va a entrar, va a tener una marca y el que comió va a estar registrado digitalmente”, afirmó.

Sobre las denuncias de los directores, el titular del MEC relativizó las mismas. “Yo siempre digo que hay modelos y modelos de denuncias. Hay denuncias que tienen fundamento, hay denuncias que no tienen fundamento, hay denuncias que tenían un fundamento, pero que ya no están,hay denuncias que son por desconocimiento, etcétera", dijo.

Antecedentes de Comepar

La empresa Comepar fue adjudicada por G. 1,9 billones en total, para distribuir alimentos bajo el programa Hambre Cero de 2024 a 2027. Una parte del trabajo lo hace, bajo supervisión del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), en Asunción y parte de Central. La otra parte, adjudicada por la Gobernación de Alto Paraná, es en un sector de Ciudad del Este.

Lea más: Hambre Cero: “niños comen menos para que alcance”, directores reclaman recortes en Itá

El principal accionista de la firma privada es Miguel Cardona, quien realizó llamativas visitas al presidente de la República, Santiago Peña, cuando se anunciaba el lanzamiento del plan Hambre Cero.