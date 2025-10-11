Educación sexual: el mensaje de los jóvenes para Luis Ramírez

El Movimiento contra la Violencia Sexual hacia Niñas, Niños y Adolescentes y otras organizaciones de la sociedad civil, realizó este viernes el Juvenfest, exigiendo al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), la implementación de la Educación Integral de la Sexualidad (EIS) en el sistema escolar.

El evento consistió en una feria con materiales educativos, juegos didácticos, presentaciones artísticas y un fuerte mensaje para el ministro de Educación, Luis Ramírez, ante la falta de educación sexual en el sistema educativo público, pese a las altas cifras de violencia hacia niñas, niños y adolescentes en el país.

Además de cuestionar la ausencia de una educación integral de la sexualidad, los jóvenes criticaron que el anuncio de Luis Ramírez, de que entregarán en las escuelas, desde 2026, libros del programa denominado Educación de la Afectividad y Sexualidad en las Escuelas (EASE), que tiene su base en las cuestionadas “12 Ciencias para la afectividad y la sexualidad en las instituciones educativas”.

El ministro de Educación, Luis Ramírez, anunció el mes pasado que desde el año que viene se implementará el uso de estos libros de educación sexual en las instituciones educativas públicas y en todos los niveles. Los textos fueron impulsados y están avalados por Miguel Ortigoza, pastor evangélico y representante en Paraguay de la oenegé estadounidense Capitol Ministries, organización también evangélica.

El mensaje de los jóvenes para el ministro

En pancartas, a viva voz y en su mensaje durante la feria, los jóvenes cuestionaron al titular del MEC por impulsar este tipo de materiales, “sin una visión laica, con estereotipos de género, machismo y fuera de un enfoque científico”.

“Luis Ramírez, escuchanos, fuera EASE”, reclamaron los jóvenes durante la Juvenfest, realizada por cuarto año consecutivo en la peatonal de la ciudad de San Lorenzo.

Alejandra Sosa, una de las organizadoras, indicó que analizan tomar otro tipo de medidas en protesta por el anuncio de Luis Ramírez sobre los materiales de EASE, avalados por oenegés autodenominadas “provida” y “profamilia”, lideradas por Ortigoza.

“La gente se sumó a la feria desde otras ciudades, una señora que se enteró de la actividad por Facebook, se fue desde Fernando de la Mora, muy contenta alentando la diversidad y la educación de la sexualidad”, aseguró Sosa sobre el evento.