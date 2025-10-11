Lilian Samaniego presentó en Villarrica al precandidato a intendente por Causa Republicana

La actividad se desarrolló en el marco del recorrido nacional que viene realizando Causa Republicana, movimiento encabezado por Lilian Samaniego, que busca presentar su estructura política con miras a las elecciones municipales y a los comicios generales de 2028.

Tras el anuncio de la precandidatura a Intendente Municipal de Alberto Cáceres por el movimiento que lidera la parlamentaria, la misma explicó cuáles serán las aristas que dirigirán los proyectos del movimiento opositor.

“Causa Republicana nació de la gente, de los que piensan igual y distinto. Somos un movimiento independiente que busca recuperar los valores, principios y la doctrina del Partido Colorado”, expresó la senadora al inicio del acto, acompañada por dirigentes departamentales y referentes locales.

Unión de tres movimientos colorados

Samaniego destacó que el movimiento surge de la unión de tres sectores internos del partido; el liderado por el ex vicepresidente Juan Afara, el del ex intendente de Asunción Arnaldo Samaniego, y su propio equipo político. “Nos unimos porque creemos que el Partido Colorado debe volver a ser una herramienta al servicio de la gente”, afirmó.

Partidos opositores en Villarrica conforman alianza de cara a las municipales de 2026

Durante su discurso, la legisladora lamentó lo que consideró una falta de debate interno en el partido y señaló que “hoy tenemos un Partido Colorado en silencio, ausente de los temas que interesan a la gente”. Acotó que, cuando le tocó presidir la Junta de Gobierno, “fue presidenta de todos, de los que piensan igual y de los que piensan distinto”.

La senadora también hizo un llamado a la unidad y a la inclusión de todos los sectores colorados. “El país necesita el protagonismo de la juventud, el empuje de las mujeres y la sabiduría de los mayores. El Partido Colorado debe volver a ser de todos los colorados, no de un solo sector”, manifestó ante la concurrencia.

Al referirse a los próximos desafíos electorales, Samaniego explicó que el primer objetivo del movimiento será consolidar candidaturas en los municipios y departamentos, y luego proyectarse hacia el 2028. “En cada rincón del país hay hombres y mujeres calificados que hoy no tienen oportunidad. Queremos darles ese espacio”, sostuvo.

La senadora señaló además que el movimiento promoverá una agenda basada en la salud pública, la educación, la seguridad y el desarrollo económico, destacando que la estructura partidaria debe acompañar los problemas sociales que afectan a la ciudadanía.

En ese sentido, cuestionó la falta de reacción institucional del Partido Colorado ante temas sensibles. “Pasaron tres semanas para solucionar el problema de los cañicultores, y el partido no dijo nada. Debería haber sido un espacio de diálogo entre el Gobierno y los trabajadores”, criticó.

Consultada sobre su relación con la actual conducción partidaria, Samaniego aclaró que sus diferencias con el presidente del partido, Horacio Cartes, son “políticas, no personales”. “No opino sobre cuestiones personales. Pero hoy vemos un estilo de conducción que no representa a todos los colorados ni a todas las coloradas”, afirmó.

“El paraguayo no crece”

Durante la conferencia, Samaniego se refirió también a la situación económica del país y señaló que, pese a los buenos indicadores macroeconómicos, “el paraguayo no crece”.

“En cada lugar al que vamos, la gente nos dice que no le alcanza el salario, que debe hacer otras cosas para llegar a fin de mes, que tiene miedo de enfermarse porque debe elegir entre el remedio y la comida”, relató.

Internas coloradas en Villarrica: HC y Añetete se medirán con Fanego y Toledo

Al momento de responder sobre la lista de precandidatos para la Junta Municipal que se presentará, se limitó a decir que “sigue en construcción” y será anunciada dentro de poco.

Finalmente, al ser consultada sobre la posición del movimiento tras las internas coloradas, Samaniego ratificó que acompañarán al candidato que resulte electo por la lista 1. “Siempre lo hicimos. Somos colorados de historia, de corazón y de tradición. Después de las internas, todos debemos fortalecer al Partido Colorado para seguir sirviendo al país”, concluyó.