“Detergente de oro”: más acusados admiten esquema y reparación oscila G. 1.450 millones

Con la aplicación de la suspensión condicional del procedimiento para otros tres procesados junto al exintendente de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez, en el caso “detergente de oro”; el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia ya concretó la devolución de G. 1.446.900.000 al municipio capitalino, en concepto de reparación del daño.

Luego de la audiencia preliminar, en el marco de esta causa, el magistrado resolvió la suspensión condicional del procedimiento para Juan Rodríguez, propietario de la empresa proveedora COVA; quien deberá transferir a una cuenta de la Municipalidad de Asunción la suma de G. 680.000.000 en concepto de reparación del daño, más G. 5.000.000 que debe abonar como reparación del daño social.

La misma salida procesal se dictó para Agustín Fernández Estigarribia, accionista de la empresa DFR S.A; a cambio de la devolución de G. 140.000.000 al municipio, más otros G. 4.000.000 que deberá pagar como reparación del daño social.

Con anuencia de los representantes del Ministerio Público, como ocurrió en los casos anteriores, el juez de Garantías también aplicó la suspensión condicional del procedimiento para Jorge Daniel Arguello Vielma, encargado de trasladar y entregar los productos; a cambio de la devolución de G. 25.000.000 a la Municipalidad de Asunción, y el pago de G. 2.500.000 como reparación del daño social.

Reparación por “detergente de oro” supera G. 1.400 millones

A estos tres encausados con suspensión condicional del procedimiento, se suman los ex integrantes del Comité de Evaluación del municipio asunceno que también tienen dicha salida procesal: Víctor Ramón Frágueda Ortiz, Enrique Antonio Chávez Benítez, Ernesto Javier Armoa Ramírez y Jorge Alberto Ruiz Diaz Cabrera.

Cada uno de estos funcionarios debe abonar a una cuenta de la Municipalidad de Asunción la suma de G. 25.000.000, totalizando G. 100.000.000 de reparación del daño a la institución; más otros G. 5.000.000 cada uno (G. 20 millones en total), en concepto de reparación del daño social.

La nómina de imputados con suspensión condicional del procedimiento continúa con Nidia López de González, ex directora General de Gestión y Reducción de Riesgos; quien debe devolver G. 200 millones al municipio, además de abonar G. 15.000.000 en concepto de reparación del daño social; y Elisa Nathalia Britez Carrera, exasesora de la mencionada dependencia municipal a cambio de la devolución de G. 50.000.000 y la reparación del daño social por G. 5.000.000.

Cierran la lista Miguel Ángel Lisboa Pereira, representante legal de DFR S.A, con la devolución de G. 100 millones al municipio y la suma de G. 7 millones como reparación del daño social; y la imputada María Digna Escobar, propietaria de MyF Industrial y Comercial Representaciones S.A., quien debe transferir al municipio la suma de G. 151.900.000 y abonar en concepto de reparación del daño social unos G. 13.500.000,

Con estos montos totaliza la suma de G. 1.446.900.000 el dinero que recuperará la Municipalidad de Asunción, del perjuicio patrimonial de G. 1.808 millones que sufrió en el caso “detergente de oro”.

Preliminar de Nenecho, a cargo de la Sala Penal

En el caso del exintendente de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez la audiencia preliminar para resolver si el caso va a juicio oral, estaba prevista para el pasado lunes 6 de octubre. Sin embargo, la diligencia se suspendió debido a que el coacusado Wilfrido Cáceres, ex director de Gabinete del municipio capitalino, planteó un recurso de reposición con apelación en subsidio, contra la providencia que fijó la preliminar.

El juez Rodrigo Estigarribia rechazó el incidente presentado por el sindicado como “mano derecha” de Nenecho, por lo que el análisis del planteamiento quedó a cargo de un Tribunal de Apelación en lo Penal.

Sin embargo, Wilfrido Cáceres también recusó a todos los miembros de la Cámara de Apelaciones, por lo que primeramente la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debe resolver este incidente para luego llevar a cabo el estudio de la reposición. Recién cuando todo eso quede resuelto, el juez Estigarribia tendrá vía libre para hacer una nueva convocatoria.

Además de Nenecho y Cáceres, deben comparecen para la audiencia preliminar los acusados de lesión de confianza el exconcejal César Daniel Ojeda Figueredo, quien fue intendente interino cuando Nenecho renunció para ser candidato a la Intendencia; Édgar Fabián Estigarribia Gavilán, ex director administrativo de la institución; Edwin López Cattebeke, exadministrador y considerado también como “mano derecha” de Nenecho.