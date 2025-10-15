Obras de desagüe mantienen aislados a vecinos del barrio San Pablo

Vecinos de barrio San Pablo están casi asilados a consecuencia de a una obra de desagüe inconclusa desde abril del 2024, que les impide movilizarse, ya que las calles se encuentran clausuradas por la misma.

Un conductor de un camión repartidor de frutas y verduras, que pasa casi a diario por el lugar, señaló que es una vergüenza que las obras no se hayan concluido aún después de tanto tiempo. “Por culpa de esto tenemos que hacer muchos desvíos y el camino que utilizamos tampoco está en buenas condiciones”.

“Hace más de cuatro meses se hizo la apertura sobre la calle Aztecas, pero todo avanza de forma muy lenta", remarcó Hugo Espínola.

Por su parte, el señor Víctor Monges, vecino del lugar y quien posee una despensa, comentó que hoy se está retomando los trabajos en el lugar, después de cuatro días. “Acá se está trabajando casi con normalidad, pero un poco más hacia la esquina, hacer rato está abierta la calle, pero no se avanza prácticamente”.

Seguidamente, indicó que los trabajadores les explicaron que se debe abrir por zonas, trabajar en cada uno y al final cerrar toda la calle de una vez.

“A mí me afectó bastante esta situación porque mucha gente dejó de entrar por esta zona y a consecuencia de eso dejaron de comprar de mi local”, expresó.

Otra situación que se puede observar es la cantidad de bolsas de basura en el sitio. Aparentemente, los camiones recolectores de basura tampoco pueden trabajar con normalidad en el lugar, por culpa de las obras.

“En teoría debería estar todo reparado y en buenas condiciones para fin de año o tal vez para los primeros meses del próximo año. Eso es lo que nos dijeron los que están trabajando en la obra”, finalizó el señor Monges.