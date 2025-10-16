Juicio al narco Jaime Franco por presunto lavado de dinero será en noviembre

El Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado integrado por María Luz Martínez (presidenta), Dina Marchuk y Federico Rojas fijó para el próximo viernes 21 de noviembre, a las 8:30, el juicio oral y público a Jaime Andrés Franco Mendoza, condenado a 18 años de cárcel por narcotráfico y acusado en esta causa por supuesto lavado de dinero.

Esta causa inició en 2020 luego de que en un allanamiento encabezado por el fiscal Marcelo Pecci (+) y la fiscala Alicia Sapriza, en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, donde en la celda de Jaime Franco incautaron dinero consistente en G. 174.663.000, US$ 12.400, 500 euros, y 10 rands, cuyo origen no pudo justificar.

En el juicio oral que afrontó por tráfico de cocaína, que data de 2015, Franco fue condenado a 11 años de cárcel. El fiscal del caso Marcelo Pecci, quien había pedido una condena de 20 años de prisión, apeló esa sentencia y en abril de 2017, la pena para Franco se elevó a 18 años.

Actualmente, Franco se encuentra recluido en la Agrupación Especializada, pese a los reiterados pedidos de la Policía Nacional de trasladarlo a un centro penitenciario de máxima seguridad e incluso una resolución judicial en ese sentido, dispuesta por la jueza penal de ejecución de sentencia Sandra Kirchhofer el año pasado, y que sigue pendiente de cumplimiento.

Laboratorio de cocaína en Tacumbú

El 22 de octubre de 2020, en el sector de planta baja de Tacumbú, que estaba ocupado por 12 reos, se detectó un improvisado laboratorio, con todos los elementos necesarios para el procesamiento de la cocaína. En el sitio, estaban guardados 2 kilos con 458 gramos de clorhidrato de cocaína, 3 kilos con 40 gramos de crack, 22 gramos de pasta base de cocaína, a más de 77 gramos de marihuana.

Durante el mismo procedimiento, en la celda del narcotraficante esteño Jaime Franco, ubicada en la planta alta, se encontraron fajos de dinero en moneda nacional y extranjera, además de armas blancas, celulares y documentaciones varias.

De las averiguaciones realizadas en la época, los investigadores constataron que Jaime Franco no tenía cuenta alguna en entidades financieras de plaza ni actividad lícita que justifique el dinero hallado en su poder.

Sobre el dinero, el fiscal anticorrupción Luis Piñánez mencionó que Franco no pudo justificar la procedencia de ninguna forma. La materialización objetiva del delito se manifiesta en el hecho de haber mantenido en su poder activos cuya procedencia está conectada con actividades delictivas (narcotráfico), sin haberse registrado su ingreso por vías legales, agregó el agente.

Conexión con sicariatos de Pecci y exdirector de Tacumbú

El nombre de Jaime Andrés Franco Mendoza aparece ligado a dos casos de sicariato, registrados en el año 2022. Uno de ellos, el magnicidio del fiscal Marcelo Pecci, ocurrido el 10 de mayo, en la Península de Barú, en Cartagena de Indias, en Colombia; y el otro, registrado el 19 de junio, en barrio Obrero, resultando víctima el exdirector de Tacumbú, Óscar Daniel González Olmedo.

Franco fue nombrado por medios internacionales como uno de los mandantes del magnicidio del fiscal Marcelo Pecci, como contribuyente de una “vaquita narco”, junto con su compadre Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, procesado por el caso A Ultranza.

Mientras que con relación a la muerte de Óscar González Olmedo, el mismo era director del penal de Tacumbú cuando se encontraron las sumas de dinero en la celda de Jaime Franco, que le valieron otra investigación penal y que se elevó a juicio. Franco inculpó a González de haber revelado y causado la intervención en el penal.

González Olmedo posteriormente denunció que recibió amenazas y en pleno día del Padre, fue asesinado por sicarios, frente a los ojos de toda su familia.