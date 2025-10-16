Tebicuary: jubilados del IPS anuncian cierres de ruta desde el lunes en rechazo al cambio de directora

En una asamblea realizada esta noche, los asegurados resolvieron endurecer las medidas de fuerza en rechazo a la remoción de la doctora Laura Barreto, quien fue apartada de la dirección de la unidad sanitaria local por resolución del Consejo Directivo del IPS.

La medida, que los jubilados califican como “arbitraria y sin fundamentos técnicos”, desató una serie de protestas. Aseguran haber visto mejoras concretas durante la breve gestión de Barreto, quien asumió el cargo en marzo pasado.

De acuerdo con lo resuelto, los cierres intermitentes se realizarán a partir del lunes en la nueva rotonda del conocido “Cruce Tebicuary”, donde confluyen la Ruta PY10 y el acceso principal a la ciudad.

Lea más: Jubilados del IPS de Tebicuary se movilizan en Asunción ante destitución política de directora

El presidente de la Asociación de Jubilados, Darío Benítez, señaló que el plazo de 72 horas otorgado al titular del IPS, Jorge Brítez, vence este viernes. Advirtió que si no hay una resolución oficial que restituya a la doctora Barreto, no abandonarán la protesta.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los manifestantes acusan a las autoridades del IPS de responder a intereses políticos y no a criterios de capacidad o idoneidad. Según afirman, el nombramiento del odontólogo José Emmanuel Barrios como nuevo director responde a “cuotas partidarias” dentro del movimiento Honor Colorado, supuestamente ordenadas por el Gobernador de Guairá, César Sosa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En contraste con los habituales actos de posesión, la asunción del nuevo director no se realizó en Tebicuary, sino en Asunción, lo que los jubilados consideraron una maniobra para evitar protestas en el distrito.

Lea más: Jubilados de IPS en Tebicuary denuncian supuesto prebendarismo con cambio de director

Durante los siete meses de gestión de Barreto, los jubilados destacan la reactivación del laboratorio, el fortalecimiento de urgencias y la incorporación de médicos en áreas críticas.

Temen además que su salida paralice los procesos de licitación que ya estaban en trámite para la reparación del edificio de la unidad sanitaria, que presenta graves deficiencias estructurales.

Los manifestantes recordaron que el doctor José Emmanuel Barrios ya había ocupado anteriormente el cargo de director de la unidad sanitaria de Tebicuary por alrededor de tres años, periodo que los jubilados califican como “sin avances significativos”.