A dos meses de finalizar el año: ¿cuántos feriados quedan?

Diciembre llega con dos feriados, el primero es el más importante a nivel religioso, ya que la Virgen de Caacupé es la patrona del país y la Villa Serrana es la capital espiritual del Paraguay.

Este año, el 8 de diciembre, Día de la Virgen de Caacupé, cae lunes, por lo que será un fin de semana largo.

El siguiente y último feriado del 2025 es en Navidad, que llegará para cortar la semana laboral. El 25 de diciembre será un día jueves.

Fines de semana largos que restan en este 2025

• Sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de diciembre.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy