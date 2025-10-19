Nacionales

A dos meses de finalizar el año: ¿cuántos feriados quedan?

Los feriados son días de descanso obligatorio y pagados, que se establecen por ley y se suman a los domingos como días de descanso semanal. El próximo feriado caerá lunes, por lo que ya se puede planificar el fin de semana largo.

Por ABC Color
22 de septiembre de 2025 - 09:00
Playa San José de Encarnación.
Playa San José de Encarnación. Gentileza

Diciembre llega con dos feriados, el primero es el más importante a nivel religioso, ya que la Virgen de Caacupé es la patrona del país y la Villa Serrana es la capital espiritual del Paraguay.

Este año, el 8 de diciembre, Día de la Virgen de Caacupé, cae lunes, por lo que será un fin de semana largo.

El siguiente y último feriado del 2025 es en Navidad, que llegará para cortar la semana laboral. El 25 de diciembre será un día jueves.

Muchos peregrinos ya adelantaron su visita a la Virgen de los Milagros de Caacupé.
Cada año, Caacupé recibe a miles de peregrinos el 8 de diciembre, feriado nacional.

Fines de semana largos que restan en este 2025

• Sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de diciembre.

