Asunción: Bello rescindió contrato con encargada de fallida plaza de Nenecho

El intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-cartista), firmó este lunes la rescisión del contrato con D&D Arquitectura y Construcción SRL, firma encargada del fallido proyecto de revitalización de la plaza Naciones Unidas del barrio Mburicaó. La obra había sido encargada por el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) con los bonos G6 (2020) y el dinero ya no aparece en el balance de la municipalidad.

La decisión ya había sido anunciada por el director de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad, Jorge Sabaté, ante la Junta Municipal. La empresa, a su vez, había amenazado con una eventual demanda, alegando un incumplimiento del contrato por parte de la gestión anterior, a la que responsabilizó de los retrasos de la obra.

Lea más: “Herencia” de Nenecho: Contratista de fallida plaza amenaza con demandar

El intendente señaló que, a partir de esta decisión, la comuna se abocaría a concluir el proyecto con recursos propios. “Este ya no es tiempo de espera, ya no es tiempo de burocracia, ya no es tiempo de excusas”, criticó, pese a que, como concejal, formó parte de la mayoría que apañó la gestión de Rodríguez.

El fallido proyecto había tenido su palada inicial en marzo de 2023 y debía concluir en septiembre de ese mismo año. Más de dos años después, sigue inconclusa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Amenazó con demandar

El miércoles, en su última sesión ordinaria, la Junta Municipal había dado entrada a una nota de la contratista en la que esta advertía de una eventual demanda contra la administración municipal alegando un supuesto incumplimiento, ante su negativa a rescindir el contrato por causas atribuibles a la contratante o de mutuo acuerdo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Plaza Naciones Unidas: piden terminar el “estandarte del fracaso” de Nenecho con recursos propios |

La firma aseveraba que se reserva el derecho a exigir un resarcimiento total, incluyendo “sobrecostos absorbidos, derivados de la paralización administrativa, la corrección de errores del proyecto, y la continuidad de los trabajos en condiciones de incertidumbre”.

La empresa, que aún reclama el pago del certificado de obras N° 5 por G. 586 millones, señaló a la Junta que la comuna tardó entre 6 y 10 meses en pagar los certificados N° 2 y N° 3, lo que, aseguran, generó " desfasajes financieros y de plazos".

Comuna culpa a contratista

El director de Asuntos Jurídicos había confirmado a ABC la intención del intendente de avanzar con la rescisión del contrato por responsabilidad de la contratista, a la que responsabilizó de ser la primera que incumplió el contrato y de forma reiterada.

Además, dijo que sería la administración municipal la que, eventualmente, podría demandar a la contratista.

“Fracaso” de Nenecho

El exintendente Rodríguez había adjudicado la obra a D&D Arquitectura y Construcción SRL, representada por Dardo Nicolás González Ramos por G. 2.094 millones, cifra que posteriormente fue ampliada a G. 2.332 millones. El proyecto fue comprometido como parte del plan de inversión de los bonos G6, emitidos en 2020 por G. 100.000 millones.

A 5 años de la emisión de esos bonos, las cuentas bancarias en donde debía guardarse el dinero ya no existen en los balances de la comuna.

Lea más: Proponen que plaza Naciones Unidas se llame “Nenecho” o “La bola del año”

En tanto, la plaza sigue cerrada, pese a los intentos de los vecinos del barrio Mburicaó por recuperar su espacio público. El interior del predio está lleno de malezas, basuras y escombros y se observa en el mismo estado que en mayo, cuando el exintendente volvió a incumplir la promesa de su habilitación.

La obra había sido catalogada por concejales cartistas como el “estandarte del fracaso” de la gestión del exintendente. Concejales de la oposición propusieron que la plaza lleve el nombre de “Nenecho” o “La bola del año”.