Incidentada intervención de la DNIT en el Mercado Municipal de Villarrica

Un operativo conjunto encabezado por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) en el Mercado Municipal N° 1 de Villarrica terminó con momentos de tensión entre comerciantes y autoridades. La intervención iniciada este martes, tenía como objetivo verificar la trazabilidad y procedencia de productos frutihortícolas vendidos en distintos locales.

El procedimiento fue acompañado por agentes de la Dirección General de Aduanas (DGA), funcionarios del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), personal del Departamento contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional, y efectivos de la Comisaría 3ra. - Centro.

Según el informe oficial, la comitiva, encabezada por el agente especial de investigación aduanera Martín Cáceres, realizó verificaciones en varios locales del mercado. En uno de ellos se detectaron irregularidades en la documentación de ciertos productos.

Entre los locales inspeccionados figuran “El Tomatero”, “Verdulería Cytrus Ynlahc” y “Comercial Anahí”, donde los productos contaban con los documentos y medidas fitosanitarias exigidas por ley. Sin embargo, en el “Depósito Luján”, ubicado sobre la calle Gral. Maelo Gómez, se constataron irregularidades.

En ese local, a cargo de Inocencio Velázquez Barreto, se hallaron 31 bolsas de cebollas y 4 de papas sin documentación que acreditara su ingreso legal al territorio nacional. Las mercaderías fueron incautadas y trasladadas a un depósito en Mariano Roque Alonso, para su verificación final.

El procedimiento se complicó cuando un grupo de personas no identificadas intentó impedir la salida del camión que transportaba los productos decomisados. Según el reporte policial, los manifestantes obstruyeron el paso de los funcionarios, lo que obligó la intervención del grupo antimotines de la Agrupación Especializada.

Los uniformados establecieron un perímetro de seguridad para garantizar la retirada del convoy bajo custodia, sin que se registraran heridos ni mayores daños materiales. Sin embargo, el ambiente en el mercado quedó caldeado tras los forcejeos y gritos entre comerciantes y agentes.

Algunos vendedores manifestaron su indignación por lo que consideran un procedimiento arbitrario, mientras que otros denunciaron que los controles se concentran en pequeños locales mientras que los grandes acopiadores y distribuidores de productos extranjeros continúan operando con total impunidad.