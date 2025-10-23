Paso Yobái: familia pierde todo tras incendio y clama ayuda a las autoridades

Una familia del distrito de Paso Yobái quedó completamente sin hogar luego de que un incendio consumiera su vivienda en la compañía San Antonio durante la noche del miércoles. El siniestro dejó a los propietarios —Luis Florentín, su esposa y sus dos hijas pequeñas— solo con la ropa que llevaban puesta.

El siniestro habría ocurrido cerca de las 23:00 horas, aparentemente a raíz de un cortocircuito, según el informe preliminar de vecinos que acudieron a auxiliar a la familia. No se registraron víctimas fatales, pero las pérdidas materiales fueron totales. La madre de familia fue trasladada al Centro de Salud local, tras sufrir una descompensación debido al impacto del suceso.

Vecinos y allegados denunciaron que, a casi 24 horas del hecho, ninguna autoridad municipal, departamental ni de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) se hizo presente en el lugar. “Hasta ahora no tenemos respuesta de nadie. En un pueblo chico como Paso Yobái, todos ya saben lo que pasó, pero no se acercó ninguna autoridad”, lamentó una allegada a la familia Florentín.

De acuerdo con el testimonio, los familiares intentaron comunicarse por distintos medios con el intendente Óscar Chávez, sin obtener respuesta. “Lo único que pedimos es que se les ayude con chapas o algo provisorio para que puedan pasar la noche”, expresó la mujer.

Las imágenes difundidas por vecinos muestran los restos calcinados de la estructura, completamente reducida a cenizas.

Contacto para ayuda

Las entrega de aportes o donaciones para la familia afectada puede ser coordinada contactando al número 0984-738150.