Fiscalía investiga muerte de un bebé tras cirugía en Hospital Militar

Leila Ortega, madre de un bebé de dos meses que falleció este viernes en el Hospital Militar, denunció que el trágico desenlace se dio por una presunta negligencia médica en el marco de una cirugía.
“Él estaba bien, antes de entrar a cirugía la misma cosa. Yo le hablaba y él sonreía. Eso fue a las 07:30 más o menos, luego de media hora sale el cirujano y me dice que la cirugía terminó, que fue un éxito, que salió todo bien y me empezó a explicar el procedimiento de curación, higiene”, comentó.
Asimismo, el profesional le habría indicado que espere unos 30 minutos para volver a estar con su hijo, sin embargo, pasó un considerable tiempo y no tenía respuestas.
“Pasó una hora, como cinco veces me fui y vine, pero como no me daban respuestas entré hasta el fondo. Le pedí noticias de mi bebé a una licenciada, salgo y no sé si era un paramédico, me dijo que el doctor quería hablar conmigo. Yo ya no sentía más mis piernas, me hace sentar y me dice que mi hijo sufrió un paro, que se hacía reanimación y que iban a hacer todo lo humanamente posible”, agregó.
“Friísimo estaba mi hijo”
Con esa última información, Ortega preguntó qué habría pasado luego de la cirugía, pero supuestamente “ellos tampoco saben qué pasó” en referencia en los intervinientes.
“Friísimo estaba mi hijo... supuestamente estaban haciendo reanimación, yo supliqué, me desmayé, yo quería pasar a verle nomás a mi hijo, pero no me dejaron porque gua’u no había espacio para mí. El cuerpo de mi bebé estaba ahí ya todo frío, yo creo que ya pasó una hora y no sabían cómo decirme. Hasta ahora no me dan explicaciones de nada, no entiendo qué pasó. Estamos seguros de que es una negligencia médica“, dijo la madre.
Por el caso, la fiscala Claudia Penayo se acercó al Hospital Militar y determinó que el cuerpo del bebé sea trasladado a la Morgue Judicial para una autopsia.
