Muerte de bebé tras cirugía en el Hospital Militar: Fiscalía invoca el secreto de actuación

Leila Ortega, madre de un bebé de dos meses que falleció este viernes en el Hospital Militar, denunció presunta negligencia médica en el procedimiento quirúrgico a la que se sometió su hijo.

Esto generó que la Fiscalía realice una intervención a fin de conocer las circunstancias y motivos por los que se dio la muerte del bebé.

Sin embargo, luego de que el médico forense Pablo Lemir examinó el cuerpo del bebé, al hablar con los periodistas que se encontraban en el lugar aguardando declaraciones de los intervinientes, dijo que la fiscala Claudia Penayo, a cargo de la investigación, ordenó acogerse al “secreto de actuación”.

“En este caso, de este bebé, se han encontrado algunos hallazgos importantes para la investigación fiscal, pero justamente por la importancia de los hallazgos, la fiscal ha invocado el artículo 322 y 323 del Código Procesal Penal, lo cual implica la reserva de las actuaciones fiscales y de investigación, motivo por el cual en este momento no vamos a dar ninguna información de la causa de la muerte y ni del mecanismo, ni de las circunstancias”, detalló.

Información se sabrá tras pericias

De acuerdo a lo que establece el secreto de actuación, el mismo se desactiva una vez que el agente a cargo decida que avanzó en la investigación. Lemir aclaró que primero darán información a los padres del niño, una vez que avancen con los procedimientos.

“Una vez que la fiscal concluya la parte que necesita de mantener la reserva, primeramente se le va a llamar a la familia, se les va a convocar y a ellos se les va a dar el informe completo y posteriormente se le va a dar a la prensa. Estamos bajo reserva de secreto de sumario”, precisó.

Según la denuncia de la madre del bebé, tras finalizar la cirugía, los médicos le indicaron que la intervención salió bien y en pocos minutos podría ver a su hijo; sin embargo, pasó una hora y hasta que ingresó al fondo del área de quirófano, el médico le dijo que estaban tratando de reanimar a su hijo que sufrió un infarto.

El director del Hospital Militar, Darío Fretes, confirmó que el doctor Carlos Schaerer, junto al anestesiólogo José Morel serán sumariados y quedan apartados de sus cargos.

Asimismo, detalló que el Ministerio Público cuenta con la carpeta original clínica del bebé y también sostuvo que “estamos colaborando con todos” para la investigación. Sobre el procedimiento en sí mencionó que era una cirugía por hernia inguinal bilateral -aunque según los familiares era solo del lado derecho.