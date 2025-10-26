Nacionales

Asunción: Bello quiere mantener despilfarro de impuestos en salarios, en 2026

Luis Bello (ANR-HC), intendente de Asunción, pretende que el 63% de los ingresos tributaros de 2026 sean destinados al pago de salarios. Lo previsto para obras es 40% menos que la inversión prevista en 2025. El presupuesto 2026 apunta a que el intendente mantendrá el rumbo dejado por su antecesor, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC).

Por ABC Color
26 de octubre de 2025 - 15:07
Luis Bello (ANR-H), intendente de Asunción, pretende mantener el rumbo de gastos dejado por su antecesor, Óscar "Nenecho" Rodríguez (ANR-HC).
El intendente de Asunción, Luis Bello (ANR- cartista), pretende mantener el mismo modelo de gestión dejado por su antecesor, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), en materia de gastos.

Según el proyecto de presupuesto 2026 entregado a la Comisión de Hacienda de la Junta Municipal, ahora en estudio, el intendente pretende destinar hasta el 63% de los ingresos tributarios del próximo año a pago de salarios.

De los G. 1.232 millones que se busca recaudar de los contribuyentes el próximo año, Bello pretende destinar a salarios, G. 784.492 millones. De ese monto, G. 362.642 millones (46%), estaría destinado al pago del personal contratado, mientras que G. 165.895 millones (21%), es para asignaciones complementarias.

Última sesión de la Junta Municipal de Asunción. El presupuesto está actualmente en estudio en la Comisión de Hacienda.
El presupuesto prevé una inversión en obras de apenas G. 502.147 millones, 40% menos que lo que se había presupuestado para esa materia en 2025.

Mismo rumbo que Nenecho

En 2024, el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez pagó G. 727.234 millones en salarios, alcanzando el 92% de lo presupuestado en ese rubro.

Óscar "Nenecho" Rodríguez (ANR-HC), exintendente de Asunción.
En el mismo periodo, destinó a obras apenas G. 104.964 millones, el 13% de los G. 836.150 millones que había presupuestado.

El informe del interventor de su gestión, Carlos Pereira, dijo que fue “determinante para el fracaso de la administración” la falta de “una política seria de racionalización y mejoramiento de la calidad del gasto ni de la inversión”.