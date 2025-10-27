Jubilados del IPS de Tebicuary reclaman incumplimiento de términos acordados con el gobernador de Guairá

Los jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) de Tebicuary salieron nuevamente a las calles y retomaron este lunes los cierres intermitentes de la Ruta PY10, reclamando al gobernador de Guairá, César Sosa, por incumplir los compromisos asumidos el pasado 20 de octubre. El grupo sostiene que el mandatario “mintió descaradamente” al prometer la destitución del actual director de la Unidad Sanitaria, el odontólogo José Emmanuel Barrios.

La medida de fuerza se desarrolla nuevamente en el Cruce Tebicuary, punto de conexión con la ruta principal, donde los manifestantes se apostaron desde esta mañana. El grupo anunció que los cierres se realizarán todos los días hábiles, entre las 9:00 y las 12:00, hasta obtener respuestas concretas de las autoridades.

“Asquerosamente nos mintió”, expresó Lorenzo Colombi, uno de los jubilados movilizados. “Nos fuimos a su despacho, nos ofreció el oro y el moro, que pongamos nosotros la candidata, pero no cumplió”, agregó.

Lea más: Jubilados de Tebicuary volverán a cerrar rutas tras incumplimiento de acuerdo con el gobernador

El enojo original de los jubilados también apunta directamente al ejecutivo departamental y otras autoridades de Honor Colorado en la ciudad, a quienes acusan de haber intervenido políticamente en la designación del actual director.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El conflicto entre los jubilados y la dirección del IPS de Tebicuary se arrastra desde fines de septiembre, cuando se dispuso la remoción de la doctora Laura Barreto, medida que desató una serie de protestas y bloqueos en la vía nacional. Tras varias jornadas de tensión, los manifestantes levantaron temporalmente la medida luego de alcanzar un acuerdo con el gobernador Sosa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El documento firmado establecía cinco compromisos: que Sosa gestione la destitución del doctor Barrios, la designación de un nuevo director propuesto por los jubilados, la entrega de una ambulancia en 30 días, la incorporación de especialistas en áreas críticas y la reparación edilicia del centro asistencial. Según los jubilados, los primeros dos puntos debían ser de carácter inmediato.

El gobernador, por otra parte, respondió a las críticas diciendo que cumplió su parte del acuerdo al proponer a los directivos de IPS los candidatos elegidos por los jubilados, pero la decisión del cambio finalmente recae en las autoridades de la previsional.

Lea más: Jubilados de IPS en Tebicuary denuncian supuesto prebendarismo con cambio de director

Nuevo director defiende su nombramiento

Por su parte, el director José Emmanuel Barrios defendió su continuidad al frente del sanatorio, asegurando que asumió el cargo hace apenas un mes y que ya inició varias gestiones para mejorar el servicio.

“Recibí la institución con muchos problemas de administraciones anteriores. Ya gestionamos la recuperación de la ambulancia, la incorporación de especialistas y la reparación del edificio”, explicó.

Barrios también mencionó que ha recibido apoyo de un sector de la comunidad. “Más de 300 asegurados y jubilados firmaron notas y participaron en reuniones de respaldo. Es un grupo reducido el que está en contra, y creo que hay intereses políticos detrás de todo esto”, sostuvo.