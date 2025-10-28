Rechazan medida cautelar de alumna trans por discriminación

El Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia de Luque resolvió no hacer lugar al amparo planteado por la abogada de una alumna trans, que denunció discriminación en una institución educativa de Fernando de la Mora porque no la dejaron presentar su proyecto de lectura con jumper, en lugar de pantalón. Según la resolución judicial, la libre expresión de la personalidad de la estudiante no fue vulnerada, debido a que “la formación de su identidad fue admitida y reconocida desde un principio (ingreso a la institución)”.