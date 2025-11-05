Caso facturas: Tribunal anula acusación y ordena sobreseimiento de Efraín Alegre

El sobreseimiento definitivo del político liberal Efraín Alegre en la causa abierta por supuesta falsificación de facturas para justificar gastos electorales del 2018, fue ordenado esta tarde por el Tribunal de Sentencia presidido por Juan Carlos Zárate e integrado por Darío Báez y Yolanda Portillo.

En esta causa, la Fiscalía sostiene que en la rendición de cuentas de la campaña presidencial para las elecciones de 2018, Alegrepresentó ante el TSJE varios documentos entre los que se detectó una factura presuntamente apócrifa.

Defensa de Efraín Alegre planteó nulidad de la acusación

Sin embargo, antes de dar por iniciado formalmente el juicio, la defensa del expresidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), a cargo del abogado Guillermo Duarte Cacavelos presentó un incidente de nulidad de acusación.

Pese a la oposición del representante del Ministerio Público, el recurso encontró eco favorable en el Tribunal de Sentencia que, tras disponer la nulidad de la acusación, dispuso el sobreseimiento definitivo de Alegre.

