Con competencia de canoa, buscan reivindicar la historia de Ayolas

Más de 30 competidores, entre caballeros y damas, participarán de la competencia. La largada oficial está prevista desde el Puerto Pesquero de la Isla Yasyretá, y el trayecto, de aproximadamente ocho kilómetros, culminará en la Playa Municipal San José Mí.

Wilson Salinas, integrante de la organización del Rescate Cultural de la Carrera de Canoa III Edición, explicó que tras 14 años el tradicional evento vuelve a realizarse. La actividad cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Ayolas, la Gobernación de Misiones, la Prefectura Naval Zona Ayolas, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ayolas (CBVA) y diversas firmas comerciales.

Al término de la competencia se realizará la entrega de premios y un almuerzo gratuito para los participantes. La organización preparó dos canoas que serán entregadas a los ganadores de las categorías masculina y femenina. Además, habrá un premio adicional de G. 1.000.000 para el competidor que utilice una canoa 100 % de madera y llegue primero a la meta. También se prevén presentaciones artísticas y competencias de piraguas y kayak.

Por su parte, Isidro Vera, poblador de la Isla Yasyretá y trabajador del rubro turístico, destacó que la cultura de la canoa está íntimamente ligada a la vida del ayolense. Recordó que los pueblos originarios que habitaron la zona desde la época precolombina ya utilizaban estas embarcaciones como medio de transporte y herramienta esencial para la pesca y la cacería.

“La fundación de Ayolas, en 1899, refuerza la importancia del río Paraná para su población, al establecer el Puerto San José Mí como base territorial del nuevo distrito. En aquella época, el comercio se desarrollaba principalmente a través de la canoa, que servía para llevar productos agropecuarios hasta Ituzaingó (Argentina) y traer desde allí artículos de consumo como azúcar, harina, tabaco y yerba. Hoy, la economía de Ayolas sigue dependiendo del río”, señaló Vera.

Finalmente, expresó que reivindicar la historia, la cultura y la vida del ayolense significa también rescatar el arte de remar en una canoa sobre el río Paraná.

