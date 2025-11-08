Teletón se acerca a la recta final y todavía necesita de la solidaridad para llegar a la meta

A más de 26 horas desde el inicio de la transmisión, la Fundación Teletón ya logró recaudar más de 14.069 millones, según la más reciente actualización del tablero. No obstante, todavía se necesitan más manos solidarias para llegar al objetivo de este año.

La meta de este año es alcanzar G. 15.743 millones, que son necesarios para sostener los centros de rehabilitación. Más de 1.930 familias de los 17 departamentos del país y la capital dependen del trabajo que realiza la fundación, que cada año renueva su compromiso gracias al apoyo de la ciudadanía.

Lea más: Conocé la historia de la primera donación que recibió Teletón en esta maratón solidaria 2025

Las alcancías de los miles de voluntarios que recorrieron las calles durante todo el día, los grandes aportes empresariales y las pequeñas, pero significativas donaciones de organizaciones de todo el país sumaron para que a estas horas la maratón esté cada vez más cerca de la meta.

La organización reiteró su llamado a “no soltar la mano” y acompañar hasta el final de la transmisión para lograr el objetivo solidario que permitirá mantener los servicios gratuitos de rehabilitación infantil durante todo el próximo año.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Segunda jornada: el tablero de Teletón se mueve gracias a los corazones solidarios

Cómo colaborar con Teletón 2025

Las opciones para donar son variadas y accesibles:

Unite al canal de ABC en WhatsApp