Abandono escolar: niños padecen intenso calor en aulas por sistema eléctrico colapsado

Otro año escolar se acerca a su fin y en la Escuela Básica N° 14716 Municipal Marangatu Rapé de Asunción, los niños sufren al dar clases en los días de intenso calor, debido a la falta de equipos de aire acondicionado en la institución.

El centro educativo está abandonado por la Municipalidad de Asunción y el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), según reportaron los docentes del lugar. Actualmente, se necesitan los equipos de aire acondicionado en 10 salones de clase. Solo una cuenta con este aparato y el resto, se maneja con ventiladores que no dan abasto.

“El calor es intenso, con aire va a mejorar muchísimo la atención a los chicos. Cuando hace demasiado calor, ya no prestan atención, es muy difícil la situación acá”, manifestó la profesora Ana Valenzuela.

Sistema colapsado

La profesora Valenzuela explicó que, si bien necesitan los equipos de aire acondicionado, antes de la instalación de estos equipos de ventilación, la escuela requiere con urgencia renovar todo el sistema eléctrico, que se encuentra colapsado.

“Un técnico estimó que la inversión necesaria para cambiar el sistema de cables de todo el establecimiento, alcanzaría los G. 150 millones”, explicó la docente.

La maestra indicó que lo que logran recaudar en la escuela, solo alcanza para lo más urgente. “Cuando necesitamos cambiar una cisterna, colocar un nuevo picaporte en una sala, esas cosas hacemos con la cooperadora escolar (ACE)”, afirmó.

La escuela cuenta con 672 alumnos matriculados, en los turnos mañana y tarde.