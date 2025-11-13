Dinac, expectante a gran cantidad de vuelos por final de la Sudamericana

Una nueva final de la Copa Sudamericana se disputará en Asunción el próximo sábado 22 de noviembre y ya se genera una considerable expectativa por la llegada de varios extranjeros para el encuentro deportivo entre Atlético Mineiro, de Brasil, y Lanús, de Argentina.
Al respecto, el presidente de la Dinac, Nelson Mendoza, confirmó que hasta ahora hay unos 13 vuelos chárter de Brasil, ya por lo que “de a poco va llegando el entusiasmo de esa final”.
Asimismo, sostuvo que hay una serie de obras y mejoras dentro del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi “para estar a la altura del acontecimiento”.
“El grueso del movimiento a partir del jueves y todo a disposición. No creo que tengamos problemas para albergar todas las aeronaves que tengan que venir; estamos con precios bastante competitivos en esa área con relación a la región”, comentó a ABC AM 730.
Mejoras en el Silvio Pettirossi
Por otra parte, el funcionario recordó que el Aeropuerto Silvio Pettirossi tiene 45 años de antigüedad y por eso requiere un mantenimiento permanente, por lo que, según aseguró, hay mejoras e innovaciones en distintas áreas.
Al respecto, detalló que una de las partes principales de la modernización se enfoca en la implementación de tecnología avanzada para optimizar la seguridad y el flujo de pasajeros mediante nuevos equipos de rayos X, una “e-gate” y más equipos de bodyscan.
En cuanto a la infraestructura física y la capacidad de procesamiento de personas, mencionó que habrá cambios en las mangas, al igual que un aumento de casetas de Migraciones, que de seis, pasarán a ser diez.
“Va a ser algo que hace rato no lo hacemos de manera tan impactante”, adelantó.
