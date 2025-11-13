Dinac, expectante a gran cantidad de vuelos por final de la Sudamericana

Una nueva final de la Copa Sudamericana se disputará en Asunción el próximo sábado 22 de noviembre y ya se genera una considerable expectativa por la llegada de varios extranjeros para el encuentro deportivo entre Atlético Mineiro, de Brasil, y Lanús, de Argentina.

Al respecto, el presidente de la Dinac, Nelson Mendoza, confirmó que hasta ahora hay unos 13 vuelos chárter de Brasil, ya por lo que “de a poco va llegando el entusiasmo de esa final”.

Asimismo, sostuvo que hay una serie de obras y mejoras dentro del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi “para estar a la altura del acontecimiento”.

“El grueso del movimiento a partir del jueves y todo a disposición. No creo que tengamos problemas para albergar todas las aeronaves que tengan que venir; estamos con precios bastante competitivos en esa área con relación a la región”, comentó a ABC AM 730.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Tecnología de vanguardia en las finales de las Copas Libertadores y Sudamericana

Mejoras en el Silvio Pettirossi

Por otra parte, el funcionario recordó que el Aeropuerto Silvio Pettirossi tiene 45 años de antigüedad y por eso requiere un mantenimiento permanente, por lo que, según aseguró, hay mejoras e innovaciones en distintas áreas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al respecto, detalló que una de las partes principales de la modernización se enfoca en la implementación de tecnología avanzada para optimizar la seguridad y el flujo de pasajeros mediante nuevos equipos de rayos X, una “e-gate” y más equipos de bodyscan.

En cuanto a la infraestructura física y la capacidad de procesamiento de personas, mencionó que habrá cambios en las mangas, al igual que un aumento de casetas de Migraciones, que de seis, pasarán a ser diez.

“Va a ser algo que hace rato no lo hacemos de manera tan impactante”, adelantó.

Lea más: Con poca transparencia, avanza cuestionada obra: Peña verifica duplicación de ruta D025