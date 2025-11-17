Gobierno pacta pago con proveedores del programa “Hambre Cero”

El Gobierno cerró finalmente un acuerdo con los proveedores del programa Hambre Cero, con la promesa de llegar a febrero sin deudas pendientes y garantizar así un inicio de clases sin conflictos financieros.

La negociación involucró al Ministerio de Desarrollo Social (MDS), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y las empresas encargadas de la provisión de la alimentación escolar, uno de los pilares del plan oficial.

Lea más: Proveedor amigo de Santi cobró en dos días más de G. 16.030 millones

Víctor Mendoza, representante de la Asociación de Proveedores de Hambre Cero, expresó satisfacción tras la reunión, destacando que esta vez sintieron “sinceridad” por parte de las autoridades. Sin embargo, los empresarios saben que en materia de pagos estatales la confianza siempre compite con la memoria.

Según explicó, la deuda total rondaría los US$ 150 millones, aunque el monto disminuiría a cerca de US$ 135 millones tras los pagos que el Ejecutivo asegura estar liberando progresivamente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Hambre Cero: esto dijo Tadeo Rojas sobre millonaria deuda a proveedoras

Los proveedores recuerdan que el programa Hambre Cero requiere entre US$ 35 y 37 millones mensuales, debido a su ejecución cercana al 90 % en lo que va del año.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Compromisos para el 2026 y un posible crédito blando

Según Mendoza, el viceministro de Administración Financiera, Óscar Lovera, aseguró que los fondos para el 2026 ya están garantizados y que no volverán a repetirse los retrasos que golpearon este año a proveedores, gobernaciones y escuelas.

Incluso se mencionó la posibilidad de una alianza con el Banco Nacional de Fomento (BNF) para habilitar una línea de crédito blanda exclusiva para Hambre Cero. La idea, según el Gobierno, es asegurar que los desembolsos mensuales no se interrumpan.