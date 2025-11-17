Rolón conformó nutrido equipo fiscal para indagar a sindicalista que lo denunció

La secretaria general del Sindicato del Ministerio Público de la República del Paraguay (SIMIPAR), Amelia Carolina Palacios Guimaraes (46 años), fue imputada el 7 de noviembre por los hechos punibles de “revelación de un secreto de carácter privado” (art. 147), revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial” (art. 148) y “con intención de perjudicar a otro (art. 149 inc 1 num 3), como autora, por un equipo fiscal conformado por Emiliano Rolón.

Los fiscales encargados de formular dicha imputación son Mercedes Vera Monges, Julio César Ortiz y Aldo Cantero, el último actualmente está interinando al fiscal titular de la causa Giovanni Grisetti. Los agentes solicitaron la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva para Palacios.

Dicha causa recayó en el juzgado penal de garantías N° 8, a cargo de José Agustín Delmás Aguiar, quien convocó para este lunes 17 de noviembre a la sindicalista Carolina Palacios, a la audiencia de imposición de medidas. Sin embargo, la diligencia se suspendió a pedido del abogado Alberto Irala Aguilera para interiorizarse de la causa, pues había asumido recién la defensa de Palacios.

El magistrado hizo lugar a la petición y reprogramó la audiencia de imposición de medidas para el martes 25 de noviembre.

Sindicalista denunció supuesta injerencia de Rolón

Los antecedentes del caso refieren que, el 27 de octubre de 2025, la sindicalista Carolina Palacios viralizó un comunicado, a través del cual denunciaba “el chonguismo, el clientelismo, el nepotismo, el autoaumento” y también “el tráfico de influencias y encubrimiento a criminales”, haciendo alusión directa al fiscal general Emiliano Rolón.

En el mismo escrito expuso datos relacionados a un supuesto caso de abuso sexual en niño, en el que señalaba a Axel Rolón, hijo del fiscal general Emiliano Rolón.

Los elementos presentes en el comunicado, permitían identificar directamente al menor de edad, cuestión que prohíbe el artículo 29 de la Ley N° 1680/2001 modificado por la Ley N° 6083/2018.

Sobre la imputación fiscal, el abogado Alberto Irala Aguilera manifestó a nuestro diario que “las manifestaciones que ella estuvo diciendo en forma pública, todas se encuentran dentro de su actividad de sindicalista y en cuanto a la otra causa, eso ella lo niega rotundamente”.

Agregó luego el profesional del derecho “si alguien quiere saber sobre esa causa, a la que están refiriendo, habría que preguntarle a la fiscala, sin embargo esta imputación no tiene mérito”.

Conformaron equipo de 5 fiscales para indagar

Luego de la difusión pública , el fiscal general Emiliano Rolón designó al fiscal Giovanni Grisetti a cargo de una causa penal relacionada a ese caso. Así también, el 28 de octubre, un día después de haberse viralizado el comunicado, Rolón designó a los fiscales Aldo Cantero y Gerardo Mosqueira como interinos de Giovanni Grisetti, por motivo de vacaciones.

En ese mismo contexto, el 31 de octubre, por Resolución FAAPI N° 429, se conformó un equipo para investigar la causa que quedó liderado por Giovanni Grisetti e integrado por Mercedes Caniza y Hernán Galeano.

El 7 de noviembre pasado, se resolvió por Resolución FAAPI N° 438, ampliar el equipo investigador. “Resulta oportuno integrar al equipo de trabajo a fin de proseguir con el ejercicio de la representación legal a la agente fiscal Mercedes Vera, al agente fiscal Julio César Ortiz, para intervenir en la causa”, según señala el escrito.

Es decir, en esa fecha, la causa abierta contra Carolina Palacios ya tenía a los fiscales Giovanni Grisetti, como titular y coordinador de la investigación, Mercedes Vera, Hernán Galeano, Julio César Ortiz y Mercedes Caniza como parte del equipo investigador, que ese mismo 7 de noviembre, presentó la imputación y firmaron el requerimiento, los fiscales Cantero(interino), Vera y Ortiz.